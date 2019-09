Laurita Fernández habló sobre los rumores de embarazo y aseguró que tiene muchas ganas de "formar una familia" con Nicolás Cabré Crédito: Instagram

"Sería una hermosa noticia si fuese verdad pero no estoy embarazada", dijo Laurita Fernández en Intrusos. Si bien hace ya un tiempo que corren rumores para la pareja de la bailarina y Nicolás Cabré, ellos no hace más que negarlo. Y aunque quizá este no sea el momento, la actriz deja abierta la puerta: "Con Nico es la primera vez que se me despiertan las ganas de formar una familia".

A la protagonista de Departamento de soltero le preguntaron qué opina sobre los dichos de Flor Vigna, quién no tuvo buena experiencia cuando fue compañera de Cabré en Mi hermano es un clon . "Creo que él tiene un problema de pareja con todas sus parejas", disparó ayer la participante del "Súper Bailando", quien también aseguró que no volvería a trabajar con él. "La verdad es que no tuvimos problemas con Nico. Estamos en esta etapa en la que todo es lindo y maravilloso", recalcó Fernández, sin darle demasiada importancia al comentario.

Fernández, que protagonizó Sugar, fue también consultada sobre si se siente la sucesora natural de Susana Giménez. "Es una mujer que admiro, me halaga que hayan dicho que puedo seguir sus pasos. Pero la realidad es que quiero seguir mi camino. Cuando vino a ver Sugar fue muy amorosa, habló bien de mí y me sentí apoyada. Ahora la invité a ver Departamento de soltero", indicó con una sonrisa.

En cuanto a sus proyectos de trabajo, Laurita continuará adelante con las funciones de la comedia en el Lola Membrives y, además, arrancó con las grabaciones de Inconvivencia, una serie junto a Tomás Fonzi, Gastón Soffritti y Luciano Cáceres. En principio, esta ficción estará disponible en Flow, pero tiene muchas posibilidades de que se vea por Telefe durante el año próximo.