En el marco de los rumores de embarazo que envolvieron a Laurita Fernández, y Nicolás Cabré, vuelve a aparecer en escena e l conflicto que protagonizó Flor Vigna durante el año pasado. La bailarina fue consultada por la revista Caras sobre cómo había vivido la filmación de Mi hermano es un clon, mientras estaba en el ojo de la tormenta por un supuesto romance con el actor, que ya estaba en pareja con Fernández.

Fue una de las peleas que más resonó en el "Bailando" el año pasado. La bailarina participaba del certamen, mientras que Laurita estaba de jurado. Idas y vueltas, supuestos chats que nunca se revelaron, malos entendidos, todo en un mismo cóctel.

El escándalo se había desatado cuando la ex de Nicolás Occiato compartió una foto de una escena romántica junto a Nicolás Cabré, mientras interpretaban a sus personajes en la novela. Por más de que hubo muchos cruces televisivos, las protagonistas nunca pudieron hacer las pases.

"Traté de no darle importancia y entender que era un problema de la pareja, de Cabré con su pareja. Creo que él tiene un problema de pareja con todas sus parejas y que es más de él que mío", lanzó Vigna en la entrevista con Caras. El conflicto terminó tan mal que la bailarina aseguró que no volvería a trabajar con el actor.

"Creo que nunca hay que sufrir en un trabajo, uno se puede esforzar pero sufrir no, porque eso es tu calidad de vida. Yo puedo postergar mis vacaciones, de hecho hace cinco años que no me voy 10 o 15 días a un lugar. Eso es hacer un esfuerzo, pero sufrir no", remató.

Al ser consultada sobre cómo quedó su relación con Fernández, la actriz respondió que siempre intentó dejarle en claro que su terreno para arreglar las cosas no era lo mediático. "Entiendo que su lugar sí sea el medio, pero yo prefería correrme y que el quilombo termine, a que todas las cámaras y revistas me vinieran a buscar y después yo estar llorando en mi casa, porque realmente la pasa mal el que está ahí. Para mí no es un juego", sentenció.

Finalmente, Vigna prefirió cerrar el tema y concluir: "No me interesa hacer hincapié ahí o hablar mal de personas. Prefiero hacer una carrera hablando de lo positivo que de malos comportamientos de otros".