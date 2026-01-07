MasterChef Celebrity: debutó Yanina Latorre y el certamen se convirtió en un programa de chimentos

Este martes, tras la noche de eliminación que dejó a Sofi Martínez fuera de competencia, los participantes de MasterChef Celebrity encararon una nueva ronda de desafíos, pero con una sorpresa: el debut en la cocina de Yanina Latorre, como reemplazante de Maxi López.

Si bien durante la ronda anterior la producción eligió a la ganadora de la primera edición del programa, Claudia Villafañe, durante esta semana quien cuidará el lugar del exfutbolita -que viajó a Suiza para recibir a Lando, su segundo hijo con la modelo Daniela Christiansson- fue Yanina Latorre.

De esta manera, quedó una vez más en evidencia que la conductora, Wanda Nara, es el eje del ciclo, y que -ante la ausencia de su exmarido- se apostó a otra personalidad con la que la empresaria mantiene un vínculo particular para generar más interés en el público.

Si bien fue Latorre quien allá por 2021 dio a conocer la furtiva cita romántica que habían mantenido el entonces marido de Wanda, Mauro Icardi, con la China Suárez, y por un tiempo se mostró como una gran “defensora” de la conductora del ciclo, con el correr de los años la relación entre ellas parece haberse enfriado. Si con Villafañe se apostó al “conocimiento culinario”, con Latorre se buscó lo contrario: el morbo de tener a dos personas aparentemente enemistadas -y que no suelen quedarse calladas- en un mismo set.

Otra de las personas con las que la expanelista de LAM mantiene una relación tirante es Evangelina Anderson, pero la exmodelo no fue parte del grupo que debió cocinar este martes, así que habrá que esperar para ver en qué resulta ese encuentro ante cámaras. Pero la que tomó la posta y le hizo frente desde el primer momento fue La Joaqui, que empezó por recriminarle a la recién llegada que era la única que tenía camarín propio, y luego aseguró que “gente cercana” a la esposa de Diego Latorre le contó que “tenía miedo” de presentarse en el programa.

Inmediatamente después de que la cantante dijera aquellas frases, Nara aprovechó la presencia de Latorre para convertir el programa de competencia culinaria en un programa de chimentos. “Dicen que vos y yo estamos peleadas”, le dijo a la intérprete de “Butaquera”.

Y, como si se tratara de una vieja edición de Indiscreciones o Rumores, la que tomó la palabra fue Susana Roccasalvo. “El día en el que se decía eso, yo estaba acá con ustedes, y se estaban tomando una selfie”, aseguró la periodista de espectáculos. “Para mí no está aclarado. Para mí tengo razón yo”, retrucó Latorre, quien desde su programa, SQP, fue quien hizo circular la versión de la pelea entre conductora y participante.

Pero la rueda de chimentos y cuestiones personales no terminó ahí. Wanda aseguró que “se juntaron firmas” entre los concursantes para que Latorre no formara parte del programa. Y luego, la chimentera disparó: “¿Nosotras estamos peleadas?“. “No, no estamos peleadas, estamos bloqueadas”, respondió la conductora.

“Vos me bloqueaste a mí”, protestó Latorre. “En Instagram. No en WhatsApp. Por WhatsApp es más íntimo. En Instagram podés ser una cuenta trucha”, justificó Nara. “Lo que me falta es hacer una cuenta trucha por vos”, retrucó Yanina, sin entender el planteo, y luego le rogó que la desbloqueara.

Y entonces sí, el ciclo volvió al formato original. Sobre cada una de las estaciones, los participantes tenían una caja misteriosa. La consigna fue cocinar un plato libre a partir de un pechito de cerdo, con los ingredientes que cada uno quisiera usar. Una vez que volvieron del mercado, pudieron descubrir los elementos que escondía la caja: una olla, una sartén, una cuchilla y una cuchara de madera, los únicos que podían utilizar para preparar sus platos.

Latorre, a su vez, heredó la medalla dorada conseguida por Villafañe y eso le brindó un beneficio: podía elegir dos utensilios más para cocinar.

Cuando ya promediaba el tiempo establecido para que los participantes prepararan sus platos, la conductora pasó por la isla de Latorre y le concedió la posibilidad de que le hiciera una pregunta. “¿Hay tensión sexual con Maxi López?“, quiso saber primero la participante suplente. Luego de recibir una respuesta negativa, la exangelita quiso saber cuánto odiaba a Icardi, en una escala del uno al diez. ”No lo odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente“, disparó la empresaria. “¿Lo ves feliz?“, retrucó Latorre, y nuevamente recibió un no como respuesta“.

Después, Wanda le dio la misma oportunidad a Susana Roccasalvo, que se metió de lleno en la pelea con la China Suárez. “¿Pudiste recuperar las carteras?“, preguntó la conductora de Implacables, y se ofreció a ir a buscarlas a Turquía. “Nunca. Me quedaron carteras, zapatos... Yo te pago el equipaje. Serán más o menos seis o siete valijas, pero las pago yo”, aceptó Nara.

El programa siguió por los mismos carriles, con Latorre indagando a Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson y un sinfín de idas y vueltas personales. “Es un jaulón de cotorras el programa hoy”, resumió, con tino, Miguel Ángel Rodríguez.

Una vez transcurrido el tiempo, el primero en pasar al frente para que los miembros del jurado degustaran su guiso de lentejas con pechito de cerdo a la miel fue Ian Lucas. “Tiene sabor a domingo. Casero. Es algo sencillo y directo. A la lenteja le falta un poquito, y a la carne le faltó también unos diez minutos de cocción, pero el conjunto tiene buen aroma”, consideró Donato de Santis.

“Cuando usen este tipo de cocción en una carne con hueso, lo tienen que poner a cocinar inmediatamente empieza a correr el tiempo, porque lleva mucho tiempo. Buena presentación, faltó cocción”, recomendó Damián Betular. Y Germán Martitegui aseguró: “Está muy bien de sabor. El plato está muy bien, la presentación me encanta, el talón de Aquiles es el punto de las lentejas”.

Luego pasó el Chino Leunis, con un pechito de cerdo con puré de cabutia y queso azul. “Pocas veces en la historia de esta competencia se ha bastardeado tanto el queso azul. Pero no hoy: está muy bien usado, quedó picante, y tiene una nota dulce que combina bien con la cabutia. La salsa te ha quedado muy bien, la cocción de la ribs... La verdad, muy buen plato”, indicó Betular en su devolución, y sus compañeros estuvieron de acuerdo.

En tercer lugar, Rodríguez dio a probar su pechito de cerdo laqueado en colchón de cebollas con papas rústicas y ensalada fresca. El actor presentó su plato con salsa que le “cedió” Roccasalvo, y eso no pasó inadvertido para los miembros del jurado. “Más allá de eso, la proporción entre papas y carne es paupérrima y la salsa es escasa. A eso agregale ese satélite con esos tomates al costado, como si estuviéramos en una parrilla en la Costanera, no ayuda a elevar este plato”, señaló Martitegui.

“Tengo que considerar tu evolución: la proporción entre la carne y la papa no están bien, pero vas aprendiendo. La salsa tiene muchos matices”, coincidió Donato.

Roccasalvo, a su vez, presentó un pechito de cerdo agridulce con papas españolas y ensalada de endivias, echalotes, puerro, apio y damasco. “La salsa marida muy bien con el cerdo. Las papas están bien, la cantidad también, y la ensalada tiene un gusto particular, es de otro planeta, pero cierra”, indicó De Santis. “Buena cantidad de salsa, las papas no son soufflé, pero has logrado un muy buen corte, teniendo en cuenta que lo hiciste a cuchillo. Buena cocción”, elogió Betular.

En el día de su debut, Latorre presentó un pechito de cerdo a la plancha con puré de papas con salsa de mostaza y miel. “El plato que elegiste es más para usar con cuchara, porque no se puede cortar. Está bien la cocción... El curry siempre es un buen aliado, y combinado con la miel y la mostaza hacen un buen trabajo. Has logrado una muy buena salsa, y el puré está bastante logrado”, señaló Betular.

“La carne está muy bien de cocción, el puré está aguachento, pero la salsa es maravillosa”, resumió Martitegui. Y De Santis remarcó la destreza con el cuchillo, pero consideró que a la carne le faltó cocción.

Para el final, quedaron la Joaqui y su pechito de cerdo a la plancha acompañado de boniato en cuña sobre salsa de duraznos, y cosechó los elogios del jurado. “Esta nueva Joaqui, a mí me gusta. La salsa está muy rica. Tiene muchísimos ingredientes y todos quedaron bien. El cerdo está un poco seco. Una lástima”, indicó Martitegui.

“Es cierto que el cerdo está un poco seco y podría estar más picante, pero estás haciendo las cosas muy bien. Felicitate”, agregó De Santis.

Solo faltaba decidir cuáles de los participantes se habían hecho merecedores del delantal gris y quiénes serían los privilegiados que participarían de la noche de beneficios.

Luego de deliberar, Martitegui, Betular y De Santis decidieron que Leunis, Roccasalvo, Latorre fueran los únicos que subieran al balcón