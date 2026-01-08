MasterChef Celebrity: una extraña noche de pecados capitales, ironías para Yanina Latorre y cabezas calvas

Este miércoles, los participantes de MasterChef Celebrity se encontraron con un desafío muy particular: cada uno de ellos debió preparar un plato que representara a un pecado capital.

Ni bien llegaron al estudio, se encontraron con un árbol repleto de manzanas, y debieron elegir un fruto que les marcaría el pecado que les serviría como inspiración. Pero la gran sorpresa del inicio del programa no fue esa, sino el “nuevo look” de La Reini.

La influencer apareció con la cabeza rapada, y explicó el motivo que la llevó a tomar la determinación de esconder su cabellera. “Es un homenaje a Germán Martitegui y también a Moria Casán en su libro Memoria. Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy una mezcla de esas tres personalidades”, reveló. Y agregó: “Mi idea es ser un Martitegui con tetas”.

Una vez superada la sorpresa, los participantes eligieron sus manzanas y quedaron establecidos los pecados: a Marixa Balli le tocó la envidia; a la Reini, la soberbia; a Evangelina Anderson, la pereza; a Emilia Attias, la lujuria; a Andy Chango, la ira; a Agustín “Cachete” Sierra, la avaricia y a Claudio “Turco” Husaín, la gula.

Como Attías fue merecedora de la medalla dorada durante la ronda anterior, le brindaron el beneficio de cambiar su pecado por algún otro o cambiarle los pecados a dos de sus compañeros. La actriz se decidió por la segunda opción, y Andy y el Turco se vieron obligados a intercambiar.

Una vez establecidos los pecados de cada uno, tuvieron tres minutos para buscar los ingredientes necesarios en el mercado, y en esa instancia Anderson sufrió una caída. Una vez transcurrido el tiempo establecido, la exvedette, Balli y Andy siguieron agregando elementos en sus canastas, pero Wanda Nara, la conductora, se vio obligada a quitárselos.

Mientras todos cocinaban, Wanda pasó por la estación de La Reini y le preguntó si pensaban agregar a Yanina Latorre, suplente de Maxi López, al grupo de WhatsApp de los participantes. La influencer respondió con sinceridad que entre todos decidieron mantenerla al margen. “Se metió con muchos de nosotros”, explicó. Y aunque aseguró que ella no tiene problemas con la conductora de SQP, le contó a la Nara que dos de sus compañeras no están contentas con su incorporación: Marixa y Evangelina.”, explicó. Y aunque aseguró que ella no tiene problemas con la conductora de , le contó a la Nara que dos de sus compañeras no están contentas con su incorporación: Marixa y Evangelina.

Inmediatamente, Nara se dirigió a la isla de la intérprete de “Cachaqueando” y le preguntó si era cierto que no estaba feliz con el ingreso de su excompañera de LAM. La bailarina le dijo que las diferencias con la esposa de Diego Latorre habían quedado en el pasado. “Yo trato de olvidar, porque si no, eso no me lleva a buen puerto”, señaló. Sin embargo, reconoció que si la contadora devenida chimentera hubiese sido parte del proyecto desde el principio, quizá ella no hubiese aceptado participar del certamen.

Esta vez, a ninguno de los concursantes les sobró el tiempo y llegaron al momento de la cuenta final con apremio. El primero en pasar al frente para que los miembros degustaran su plato fue Husaín. El exfutbolista, que debía representar la ira, presentó una entraña rellena con papas rústicas y salsa picante.

“Me gustó que lograste el clima: cuando lo comés te exalta. Bien logrado”, indicó Donato de Santis, luego de probar su plato. “Lo que más me representa la ira es la papa, me da como el rostro del enojo. Bien de sabores, buen trabajo”, coincidió Damián Betular. Y Germán Martitegui agregó: “Este plato se puede dividir en tres niveles, y en todos está bien representada la ira. Estéticamente, esa explosión de rojo representa la ira, al igual que el picante y el hecho que la carne está enrollada y medio cruda. Te felicito”. En este programa, los miembros del jurado hicieron una excepción y en el momento enviaron al exfutbolista al balcón, para que compitiera directamente en la noche de beneficios.

Luego llegó el turno de Sierra, que preparó, en representación de la avaricia, endivias con trucha ahumada en aceite de albahaca, yogur y alcaparras fritas con brusquetta de salmón con puré de ajo, caviar y frutos secos. Y si bien presentó varias piezas, se comió dos delante del jurado, haciendo gala del pecado que le había tocado.

“Está un poco amargo. No sé si se quemó mucho el pan o el ajo. No se siente el salmón”, señaló Betular. Pero Martitegui no coincidió: “A mí me gustó. Tiene sabor, alegría, una interpretación. La parte artística fue maravillosa”. Y De Santis desempató: “Me quedó un poco corto. No me entregó mucho sabor”.

En tercer lugar pasó Anderson, con su ensalada fresca de pepinos, hinojos, humus de garbanzo, palta flambeada y alcaparras fritas, simbolizando la pereza. Para escuchar la devolución, la exmodelo se recostó en el piso, y luego se sentó para explicar la preparación.

“A mí la ensalada me encanta, tiene color, picante, mucha textura, es crocante pero fresca... Y me gustan mucho las alcaparras fritas, también. La palta flambeada es quizás el punto flojo”, elogió la preparación Martitegui. “Es una preparación con mucha personalidad. Tiene picor, acidez; está muy bien balanceado. Es algo que vos hacés muy bien”, agregó Donato. Betular fue el único que se enfocó en lo negativo: “Le falta algo crocante”.

Solomillo de cerdo en salsa de ciruelas con mar de papas y huevos fritos fue la elección de Andy Chango para simbolizar la gula. “Las papas, con los huevos arriba, están muy buenas. La carne es exagerada, pero creo que tiene que ver con el concepto. Y la salsa de ciruela parece poco”, consideró De Santis. Betular agregó: “Lo que le baja el precio a este plato es el solomillo con la salsa. Le falta volumen”. Y, finalmente, Martitegui consideró: “Conceptualmente, hay un intento. Coincido en que puesto en una bandeja así, parece la comida de una familia. No nos olvidemos que, en el fondo, es huevos fritos con ciruela, una combinación osada e imposible”.

Inmediatamente después, La Reini presentó su plato, con el que intentó simbolizar a la soberbia: láminas de trucha y salmón con crema de palta y lima, mayonesa de curry, aceite de cilantro, chile y jengibre, con lluvia de hinojos caramelizados en manteca noisette.

“Es súper soberbio: los sabores, la textura, el aceite, el curry, la manteca noissette, los puntitos... Es realmente perfección. Creo que es uno de tus mejores platos, sino el mejor”, consideró Betular, luego de probar. “Está muy bien. Hay un sabor de base y están todas las demás notas que suman. Y la performance también está muy bien. Es un 10 para mí”, sumó Martitegui.

Attías, que había decidido quedarse con la lujuria, les pidió a sus tres compañeras que la pasaran junto a ella al frente y se quedaran allí, mientras escuchaba la devolución, posando y realizando lo que ella llamó “una perfo de sirenas”. La actriz flambeó vieiras en el atril del jurado y las presentó con manteca noisette y reducción de hibiscus sobre damascos.

La idea de la actriz era presentar las vieiras sobre hielo molido, pero Betular le señaló que el hielo no iba a mantenerse y le sugirió que usara sal gruesa. Sin embargo, Martitegui lo primero que criticó fue la presencia de sal en lugar de hielo, y eso provocó un picante ida y vuelta con su colega, que se hizo cargo en el momento de su sugerencia.

“Te lo dije en tu estación, la performance está muy bien, hay mucha pasión puesta, pero el cognac no se lleva bien con la vieira. Y con toda esa sal abajo es una bocanada de sal arriba de un barco pirata lleno de cognac. El plato no es comestible”, indicó el chef. De Santis, a su vez, afirmó: “Demasiado sutil la alegoría, pero el plato no la siguió”. Y Betular agregó: “Para mí es un tema de proporciones. Hay poca vieira, le faltaron cositas. Estuviste amarreta”.

Balli, que debía inspirarse en la envidia, realizó una pasta en forma de serpiente rellena con carne, hongos, cebolla y perejil a la manteca con ciboulette. “Es una buena semana para hacer una serpiente”, indicó la participante con picardía, seguramente refiriéndose a la incorporación de Latorre.

“Sos la que mejor maneja la pasta en el programa, pero te vamos a pedir que de ahora en más, no hagas más”, comenzó su devolución Donato. Y expresó: “Es mucha la cantidad de masa, y el relleno se desarma. Me deja con dudas”.

“El trabajo con la masa ya sabemos que lo hacés bien. Lograste bien el veteado. Pero al tener tanto relleno, al cortarlo se desgrana. La salsa está bien”, agregó Betular. Y Martitegui indicó: “Está muy bien el concepto y me emociona cómo te fuiste enganchando con la cocina y con la pasta. Estaría bueno que si querés ganar entiendas que la materia pasta ya la tenés aprobada y tenés que pasar a otra cosa”.

Solo faltaba saber quiénes acompañarían a Husaín en el balcón y quiénes deberían luchar por su permanencia en el programa en la próxima noche de última chance. Luego de deliberar, los miembros del jurado anunciaron que, gracias a su desempeño, los elegidos para seguir el camino del exfutbolista eran la Reini y Anderson.