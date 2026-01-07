MasterChef Celebrity: se suman al repechaje una actriz consagrada, un ex de la China Suárez y un “ofendido”

MasterChef Celebrity es el único programa de televisión abierta que logra llegar a los dos dígitos, en un enero donde el rating viene en baja. La fórmula que impuso Telefe para esta nueva temporada, en donde la cocina pasó a un segundo plano y todo gira alrededor de lo mediático, logró seducir al público. Y es que la llegada de Wanda Nara con sus polémicas al hombro le dieron al reality culinario una vuelta de tuerca que da siempre que hablar. Ya son once los famosos que quedaron fuera de juego, debido a que la exigencia que demanda el jurado es cada vez más grande. Durante estas doce semanas al aire, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui fueron subiendo la vara a la hora de evaluar y, de esta manera, varios participantes no llegaron a cumplir con las expectativas.

El jurado de programa junto a la conductora de MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

Pero habrá una nueva oportunidad para varios famosos que quedaron fuera del reality porque llega el repechaje, una etapa clave de la competencia. Esta instancia siempre genera polémica porque los concursantes que siguen en carrera se molestan por la vuelta de quienes ya fueron eliminados. El argumento es que mientras ellos siguen bajo la presión que les impone el jurado, sus excompañeros tuvieron tiempo para descansar y, a la vez, perfeccionarse, sin exigencia alguna. A pesar de esto, desde el próximo martes a las 22.10 se iniciará una semana en la que habrá sorpresas, regresos polémicos y nuevas incorporaciones.

A lo largo de las cinco galas, los participantes deberán enfrentarse a numerosos desafíos y cocinar diferentes platos, día a día algunos quedarán eliminados hasta definir quienes regresan a la competencia. La lista es ecléctica ya que los famosos vienen de diferentes rubros y darán que hablar. En principio, quienes regresan en la búsqueda de una nueva chance son Luis Ventura, cuarto eliminado, por no poder replicar un plato de trucha del chef argentino con estrella Michelin, Tomás Trenchanski; también Walas, que fue el quinto en irse por no saber cocinar una cookie de vainilla con diferentes toppings de Betular; y Julia Calvo, que entregó su delantal por un plato de pato mal realizado.

Pese a que se retiró con críticas hacia la producción, Wanda Nara y Germán Martitegui, Esteban Mirol vuelve para el repechaje Hernan Zenteno - La Nacion

La sorpresa la dará un retorno polémico: Esteban Mirol. El periodista se fue del programa criticando a la producción e hizo fuertes declaraciones sobre el proceder del reality. En una entrevista con LAM, se refirió a la conductora del programa y reveló: “Wanda Nara no me quiere, pero a mí no me gustan esas actitudes, no me gusta que una persona me discrimine por mi edad”. Además, apuntó contra uno de los jurados sin mencionarlo, en el momento en que se lo acusaba a Martitegui de maltrato en sus devoluciones. En cambio, no serán de la partida Valu Cervantes ni Eugenia Tobal, quienes se fueron en medio de rumores de “malestares internos”.

Rusherking se probará en las hornallas de MasterChef Celebrity

Pero también se suman otros famosos a los que nunca se los vio cocinar en televisión y seguramente sorprenderán. Ariel Puchetta, líder de Ráfaga tendrá su oportunidad en las cocinas más famosas del país. También Rusherking, cantante que recientemente abrió un local de pastas al paso, se animará a ser evaluado por el exigente jurado. Evelyn Botto, conductora de OLGA y la actriz Esther Goris, son dos de las incorporaciones que generan más expectativas. Además, Sofi Martínez y quien quede eliminado el próximo lunes serán parte de la contienda.

Sofi Martínez, la última eliminada Gentileza Telefe

El reality de Telefe entrará en su último mes al aire con este repechaje que seguramente dejará mucha tela para cortar. Luego, volverá Maxi López, uno de los participantes más queridos y favorito para llegar a la final. Siguen en carrera Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Joaqui, La Reini, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez y Susana Roccasalvo.