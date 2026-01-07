Wanda Nara apuntó sin filtro contra Mauro Icardi y se sinceró acerca de cómo lo ve hoy: “Me da lástima”

Wanda Nara se muestra segura de sí misma y ahora que mantiene una relación con Martín Migueles, sus exparejas parecen haber quedado en el pasado. Sin embargo, para Yanina Latorre, Mauro Icardi no solo es el padre de sus hijas, Francesca e Isabella, sino que, además, fue un pilar importante en la vida de la mediática. Por lo tanto, para conocer de cerca qué siente al verlo después de dos años de separación, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) fue tajante con su pregunta al respecto.

Durante la emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) del martes 6 de enero, en su rol de cocinera, Latorre no perdió la oportunidad de consultarle a Nara acerca de su percepción de Icardi. Todo empezó cuando la conductora del reality se acercó a su isla y la interrumpió: “Me podés hacer una pregunta, pero yo tengo la posibilidad de decir ‘paso’”.

Wanda Nara se sinceró sobre cómo ve a Mauro Icardi y señaló que le da "lástima" (Fuente: Telefe)

“No”, sentenció Latorre con los cubiertos en la mano. “Bueno, entonces capaz que te la respondo”, soltó, entre risas, Nara. Antes de ir al hueso con Icardi, la conductora de SQP eligió comenzar con una consulta polémica: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”.

“No. Te juro que nada”, sostuvo Nara. “¿Cómo que no? ¿Y estos meses?”, insistió Latorre. “Cero”, zanjó la mediática. Fue en ese silencio abrupto que la exangelita aprovechó para su segunda consulta: “Del 1 al 10 ¿Cuánto odiás a Mauro?”.

Al escucharla, Nara respondió: “Creo que no lo odio. No es odio lo que le tengo. A mí me da lástima la gente poco inteligente”. Ante esto, la participante repreguntó: “¿A vos te parece que lo que hizo fue de poco inteligente?”. Sin contestar, la conductora de MasterChef se encogió de hombros y deslizó una sonrisa sutil.

Fue allí donde Yanina Latorre concluyó con su indagación: “¿Lo ves feliz vos que lo conocés?”. “No. ¿Vos lo ves feliz que también lo conocés un poco?”, señaló Nara y la conductora de SQP dijo: “No. Yo tampoco y lo conozco. ¿Te acordás que fui tu cómplice de ese vínculo?”. Allí dejó de lado la cuestión de Icardi y bromeó con una situación del pasado: “¿Te acordás cunado Maxi te cortó las tarjetas que yo te tuve que pagar la farmacia?”.

Wanda Nara aseguró que no odia a Mauro Icardi (Fuente: Telefe)

“¿Qué te debo?”, replicó Nara con picardía y Latorre justificó: “Nada, ya está, estamos saldadas, solo que me desbloquees de Instagram. Vos ayudaste bastante en mi carrera, mirá lo que te digo… Esto guardalo”.

Cabe recordar que este ida y vuelta entre Yanina Latorre y Wanda Nara surgió luego de la crisis de pareja que habría vivido la mediática al darse a conocer una posible infidelidad de Migueles, mientras ambos compartían un viaje de vacaciones a Punta del Este.

El post que publicó Nara en X tras los rumores de infidelidad de Migueles y que más tarde eliminó (Fuente: X)

Ese fue el motivo por el que la conductora de MasterChef publicó un descargo en X para desmentir los rumores, aunque minutos después lo eliminó. “Nunca voy a entender como gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien. Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados. Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo. Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”, manifestó.