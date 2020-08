Lola Latorre, tras la polémica en el Cantando: "La devolución de Karina La Princesita fue la que más me dolió"

"Me sentí re bien, pero el jurado no pensó lo mismo", se quejó este viernes Lola Latorre. Anoche, la hija de Yanina y Diego Latorre interpretó, junto a Lucas Spadafora, el tema "Fuiste tú", de Ricardo Arjona, y no tuvo buenas devoluciones por parte del jurado del Cantando 2020.

"Estamos jugando en la tele, sé que somos chicos y la canción era un temón pero nos paramos ahí y nos animamos a hacer algo distinto, y eso no se rescató. Pensamos que al jurado le iba a gustar porque nos arriesgamos a hacer algo diferente, que no es lo que más escuchamos. Nos dijeron que éramos jóvenes, ¿qué culpa tengo de tener 19 años? Nos arriesgamos y el jurado nos mató", aseguró, en una nota con el ciclo Hay que ver.

"La devolución de Karina fue la que más me dolió. Y encima, nuestro próximo tema será uno de El Polaco", adelantó Lola, riendo por la coincidencia, pues el artista de cumbia es expareja de La Princesita.

"De todas maneras yo estoy recontenta porque es la primera vez que canto y estoy aprendiendo. Pero el jurado me desmotiva. No fue una devolución constructiva. Si me dicen que desafino, me la banco. De todas maneras, quedé contenta porque nos sentimos bárbaro, que mejoramos, más allá de lo que vio el jurado", señaló.

Finalmente, Lola opinó sobre las críticas que tuvo Brenda Asnicar al mostrar su cuerpo en sus redes sociales: "Cada uno tiene el cuerpo que tiene y hace lo que quiere con su cuerpo. No hay que cuestionar. A mí también siempre me dicen que estoy muy flaca y trato de no leer ni engancharme con esos comentarios. Si son buena onda, los respondo. Soy muy segura de mí misma y sé que estoy bien y sana".