Luego de recibir críticas en las redes y los medios por su delgadez, la artista compartió un fuerte mensaje

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 14:45

Brenda Asnicar compartió en las últimas horas un video en el que habló de su próximo show vía streaming. En la publicación, se la ve con un top muy corto y el abdomen al descubierto; a raíz de esta imagen, muchos de sus seguidores mostraron preocupación y hasta lanzaron críticas por su delgadez. Ahora, la cantante y actriz respondió con una serie de historias en su cuenta de Instagram y realizó un sentido descargo sobre el cuerpo femenino y el amor propio.

"Muchas gracias porque no paro de leer mensajes hermosos de toda la gente que me defiende de las estupideces que dicen sobre mi cuerpo", comenzó Asnicar, en uno de los videos. "No puedo creer que la sociedad siga opinando así del cuerpo de las mujeres y de mi cuerpo", añadió.

"Quiéranse mas, yo me amo. Mi último post fue para contarles que mi show fue el que soñé toda mi vida, que me esforcé con un equipo de productores maravillosos. Y me siento tan triste de pensar que en vez de mirar lo que hago, piensan en mi cuerpo", reflexionó, para luego rematar: "Critiquen mi arte".

Además, la cantante apuntó a algunos medios que se refirieron a su figura sugiriendo que estaría atravesando algún tipo de problema de salud. "Me hace pensar que los medios de comunicación y la sociedad siempre resaltan lo negativo", sostuvo Asnicar, a quien en los últimos meses se la vinculó sentimentalmente con el trapero Duki.

Antes de finalizar, se dirigió a otras mujeres que podrían ser juzgadas por su cuerpo. "Este es un mensaje para vos que sos súper flaca, que te hacen sentir que estás mal, que te hacen bullying. También para las chicas gorditas que se sienten mal con su cuerpo. Yo no me voy a sentir mal ni avergonzarme del mío".

El descargo de Brenda Asnicar por quienes critican su delgadez 01:46

Video

A dónde recurrir en busca de ayuda

La Casita : es un centro de atención y prevención para adolescentes y jóvenes y su familia. Para el abordaje de la problemática que pueda surgir, trabaja enfatizando los recursos de la persona y su sistema familiar apoyándose principalmente en el grupo de pares. Tel.: (011) 4787-5432.

: es un centro de atención y prevención para adolescentes y jóvenes y su familia. Para el abordaje de la problemática que pueda surgir, trabaja enfatizando los recursos de la persona y su sistema familiar apoyándose principalmente en el grupo de pares. Tel.: (011) 4787-5432. Hospital Durand . Tel.: (011) 4982-5555 / 5655.

. Tel.: (011) 4982-5555 / 5655. Hospital Piñero. Tel.: (011) 4631-8100 / 0526.

Tel.: (011) 4631-8100 / 0526. Hospital Borda. Tel.: (011) 4305-6666 / 6485.