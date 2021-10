Los Mammones: Florencia Raggi, de una sospecha sobre la primera cita con Repetto, a la brutal pregunta de Julio Chávez

Una nueva semana comienza, y Jey Mammon invitó a su ciclo a Florencia Raggi. La modelo y actriz compartió con el humorista una divertida charla en la que habló sobre sus primeros pasos en el mundo de la actuación, el comienzo de su romance con Nicolás Repetto, y muchas anécdotas más.

Al comienzo de la entrevista, Raggi recordó un momento clave de su carrera, cuando con poco más de veinte años le tocó compartir escenario con Julio Chávez. En esa época ella empezaba a actuar, y en una charla, Chávez le preguntó, sin muchas vueltas, cuándo iba a abandonar el mundo del modelaje”. Y sobre eso, Raggi contó: “En ese momento seguramente no era una gran actriz, y me lo dijo porque se daba cuenta que me gustaba mucho actuar. Yo estaba estudiando hace un año y medio, y parecía que las dos cosas no se mezclaban, y tenía que poner un fin a lo que venía haciendo, que tampoco ya me estaba gustando. Yo pensaba que lo iba a hacer paulatino el cambio, pero ya lo venía pensando. Y me demostró que tenía que tomar la decisión, cerrar ese ciclo”.

La actriz también se refirió a la gran inspiración que fue su madre, y que la condujo a un profundo interés por la actuación: “Me gustaba lo que hacía, ¡pero fue una revolución en casa que ella empezara a actuar!”.

Desde hace 26 años, Raggi está en pareja con Nicolás Repetto, y Jey le preguntó cuál es la fórmula que ellos comparten para seguir juntos luego de más de dos décadas. Ante eso, ella respondió: “Tiene que ser algo sencillo, a la fuerza no va, no funciona. No quiere decir que no haya que hacer un esfuerzo, es un laburo y una decisión, pero tiene que haber algo que te diga: “Prefiero estar con, que no estar con”.

En otro tramo de la charla, el conductor repasó el comienzo del romance entre Raggi y Repetto, y dijo: “Vos lo conociste en una nota que te hizo en Nico. Una productora después fue y te dijo: “Qué linda pareja que hacen”. ¿Esa productora fue mandada por Repetto, sí o no?”. Entre risas, la actriz contestó: “Después de 26 años, tengo que creerle que no, pero durante muchos años no se lo creí. Después me llamó, me invitó a salir, y me dijo: “No te asombró mucho que te invitara”, y yo le respondí: “Y no, si me mandaste a la productora”. Y después de muchos años me la encontré a esa productora haciendo una novela, y me dijo: “Ahora viene el hijo”, y después quedé embarazada”.

Antes de despedirse, Florencia Raggi respondió el cuestionario de Mammon, y reconoció: “No sería jurado de La Academia. No me gusta estar juzgando a la gente… por lo menos en público”. También reveló que José María Muscari la convocó a Sex para el primer elenco y, por último, contó que durante la cuarentena ella y Nico estuvieron muy mimosos.

Por último, la actriz invitó al público a ver El secreto de Maró, la película que protagoniza junto a Norma Aleandro, Lidia Catalano y Manuel Callau.