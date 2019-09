Los motivos del viaje relámpago de Victoria Vannucci a la Argentina

Ana Rosenfeld fue quien divulgó la presencia de Victoria Vannucci en el país, a través de su cuenta de Instagram Crédito: Twitter

Tras el escandaloso divorcio de su marido Matías Garfunkel, Victoria Vannucci reapareció por unas pocas horas en Buenos Aires, para resolver varias cuestiones personales que ella eligió mantener en privado.

Radicada en Los Ángeles desde hace un tiempo y en pareja con un empresario del cine mexicano, la mediática estuvo en el país sólo por dos días. ¿A qué vino? Aunque no quiso dar muchas declaraciones y se mostró muy "paz y amor", Vannucci habría venido a reconciliarse con su familia y a reunirse con Ana Rosenfeld para arreglar la división de bienes de su divorcio con Garfunkel. De hecho, fue la abogada quien hizo pública su presencia en el país, a través de una publicación en Instagram.

Luego de las escandalosas fotos que la mostraban cazando animales en África, la modelo reapareció con nuevo look (se cortó el pelo y adelgazó varios kilos) y adoptó un estilo de vida vegano. "Vine por muy poco, viaje relámpago", le contó al notero de Los Ángeles de la mañana antes de regresar a Estados Unidos. Y luego, agregó: "Estoy muy bien, más tranqui. Adaptándome a mi nueva vida en California. Mis hijos muy bien también".

Y con un "no hablo mucho, hemos cambiado", la actriz contestó con monosílabos las preguntas del movilero de eltrece. Después de confirmar que se reconcilió con sus padres y hermanas y no querer hablar de su relación actual con su exmarido, Vannucci miró a cámara y expresó: "I love you a toda la gente. Lo mejor. Estoy muy feliz, tranqui. ¡bye!", mientras hacía un corazón con sus manos.

La palabra de su abogada Ana Rosenfeld

Esta mañana su abogada, Ana Rosenfeld, contó los motivos por los cuales su clienta y amiga vino al país, y si bien no hizo demasiada referencia a cuestiones personales, aseguró que su principal razón es un juicio que la actriz tiene contra una famosa red social.

"Ayer estuvo reunida en mi casa por el famoso juicio contra Twitter Internacional que está tomando un giro increíble. Es la primera vez que alguien se animó a semejante demanda y había que tomar decisiones importantes", contó la letrada sobre esta demanda millonaria.

Este juicio contra la red social del pajarito comenzó en la época en que aparecieron fotos de ella y su ex marido cazando y posando junto a animales muertos, lo cual generó un gran revuelo en los medios y fuertes críticas en las redes. "Victoria fue atacada por estar casada con Garfunkel. Ella pidió una y mil veces perdón por esas fotos que eran antiguas", explicó Rosenfeld. Y continuó: "Gracias a la demanda que iniciamos, Twitter cambio las reglas en los contratos posteriores: ahora se puede denunciar las agresiones y bloquear las cuentas, entre otras cosas".

En cuanto a su vida personal, la letrada aclaró: "Hoy ven a una Victoria Vannucci totalmente diferente, desde su vida privada hasta su vida pública. De hecho tiene un proyecto laboral que conoceremos en unos meses y que va a ser un éxito", dejando entrever, sin confirmarlo, que se trataría de una serie para Netflix.

Luego, habló de su divorcio con Garfunkel y aseguró que -si bien el trámite legal se llevó a cabo en los Estados Unidos- eso no imposibilita realizar cualquier reclamo de bienes en Argentina. "Ella está divorciada en Los Ángeles porque los últimos años vivió en Estados Unidos, por lo que su último domicilio conyugal es el que sirve para el divorcio", señaló.

Por último, y en un intento de justificar a su representada, Rosenfeld aclaró que la mayoría de los ataques y agresiones recibidos tenían que ver por su matrimonio con el empresario: "Ella la ligaba de rebote. Estaba muy expuesta y no tenía la culpa de lo que hacía el marido (en referencia a las deudas con Grupo 23). Ella salió públicamente a defenderlo pero no tenia porque bancarse las agresiones e insultos... Hasta llegaron a desearle la muerte".