Victoria Vannucci mostró cómo detuvieron a Matías Garfunkel tras la denuncia de violencia de género

Luego de una serie de cruces que incluyeron acusaciones de maltrato y de violencia de género, Victoria Vannucci compartió las imágenes que muestran cómo su exesposo, el empresario Matías Garfunkel, fue detenido por la policía de la localidad de Park City, en Utah, Estados Unidos. “Preso en la cárcel de Park City y de ahí al instituto psiquiátrico por orden médica”, escribió la exmodelo en un posteo junto al video.

“Por más dolor, por mis hijos y por mi misma digo ¡basta! Entiendo perfectamente a las mujeres en mi situación, entiendo que me manipuló durante años con sus enfermedades y demás...Tengo tanto para aprender... Cuando uno quiere ver feliz a un hijo hace cualquier cosa. ¡Mi error fue no hacer esto hace años! Mis hijos están conmigo y bien y estamos arrancando un tratamiento terapéutico los tres para sanar”, añadió.

En las imágenes que compartió se puede ver como el empresario sale de su casa, conversa con los efectivos policiales y, entre risas, ingresa al patrullero que lo llevó directamente a la comisaria.

Horas antes, Vannucci había usado su cuenta de Instagram para denunciar que su exesposo había ejercido violencia de género sobre ella y frente a los hijos que tienen en común. “Lamentablemente el padre de mis hijos quiso hacer esto público. Su psiquiatra y compañía pidieron que esté en un instituto psiquiátrico por abuso físico, mental y por manipulación de mis hijos . Siempre traté de que la verdad no saliera a la luz por vergüenza, pero el arreglo era claro: yo jamás hablaría mal de él frente a mis hijos y viceversa, pero él tiene una enfermedad: bipolaridad extrema, más borderline personality y osbsesive compolsive behavior. Por último, me siento orgullosa como madre y siento que que di todo de mí para ayudarlo y que mis hijos vean esas acciones para que el día de mañana piensen que jamás le solté la mano; me duele el corazón”, publicó, junto a un video en el que se escuchan los gritos y las agresiones.

“Me tiró, me empujó, me pegó, me dice ‘puta’ frente a mis hijos, me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos. Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años... Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos”, escribió junto a un segundo video que también revela las agresiones físicas y verbales que tenía su expareja.

Y marcó: “Traté, juro que me duele en el alma pero realmente traté... Jamás me sentí (perdón la vulgaridad) como una estúpida. ¿De que sirvieron estos años de ayuda? ¿De que sirvió -después de todo lo que me hizo vivir- ayudarlo? Estoy rota por dentro sin poder respirar... Ahora solo queda trabajar en el bienestar de mis hijos y ser más fuerte, ya que ellos son todo en mi vida. Por favor, sepan que dirá barbaridades por su estado mental. ¡Pido respeto a la prensa que siempre me ayudó en mis mejores y peores momentos!”.

La pareja se separó en 2019 tras ocho años de matrimonio; sin embargo, Garfunkel sostuvo que estuvieron divorciados solo unos meses y volvieron a casarse el 15 de agosto en Las Vegas para la grabación de su serie para Netflix. En este sentido, ella afirmó también que su supuesto romance con el rapero 21 Savage que había comenzado a circular en las redes en los últimos días es “totalmente falso” y que no lo conoce.

“Jamás me imaginé escribiendo algo semejante, pero a veces lo tenemos que hacer. No por mi bien, sino por el de Indiana y Napoleón (sus hijos). Yo seré bipolar, pero jamás le levanté la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño. A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa pero hace otra. Digno de una mujer psicótica. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato, ella no. Todo su ser es una gran mentira”, expresó Garfunkel.

Luego siguió: “No se dejen engañar y menos por su único interés que es aparecer en Netflix. Que esto sirva como carta de despedida. Les pido perdón a mis hijos, a mi madre. Jamás le pegué ni ninguno de sus inventos, ella sí me cagó a palos delante de mis hijos. Hasta pronto. Digan lo que digan, esa es Victoria Vannucci: falsa, mentirosa, golpeadora de menores e hija de p...”.

Además, el empresario sumó un mensaje en el que se disculpó con sus hijos por “no poder cumplir con la promesa de cuidarlos de la madre que tienen” y dijo que los va a extrañar. También la acusó de maltratar a sus perros y desmintió que no cazara animales.

