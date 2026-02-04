Los Muppets y un regreso fugaz que invita al recuerdo de tiempos mejores

Media hora es muy poco tiempo para celebrar, sin exageración alguna, uno de los acontecimientos más grandes de toda la historia de la televisión mundial. Hablamos del estreno hace 50 años exactos del primer episodio del Show de los Muppets y del episodio especial de 30 minutos especialmente armado para conmemorar el aniversario, disponible desde este miércoles 4 de febrero en la plataforma Disney+.

A primera vista, el homenaje es un regreso a las fuentes. Hay un travelling inicial lleno de entrañables memorias, las que regresan a nosotros a través de los ojos de la rana Kermit (o René, si prefieren el nombre tradicional que nos acompañó frente a la tele durante muchos años). Lo que observa el batracio más popular del mundo del espectáculo mientras suena el entrañable “Rainbow Connection” es una galería de fotos con algunos de los invitados históricos que pasaron entre 1976 y 1981 por el grandioso show creado por Jim Henson.

De repente, la vieja magia parece estar de vuelta y las todas las rutinas del Show de los Muppets reaparecen en pleno siglo XXI. Desde el llamado de Scooter, el fiel asistente de Kermit, al invitado de turno, cuando está a punto de salir al aire hasta la clásica entrada de cada uno de los personajes de la maravillosa troupe de los Muppets al escenario de siempre, con los arcos, la orquesta en el foso y la nota que ese saxofonista de gomaespuma tan parecido a nuestro Gato Barbieri emite para que todo empiece después de la gran obertura.

Por allí anda la inigualable Miss Piggy, jugando una vez más a reírse del desdén y del narcisismo de los artistas. También el Gran Gonzo, de nuevo dispuesto a inmolarse en la más temeraria prueba acrobática (que incluye esta vez una broma con el Oscar), los experimentos del Dr. Bunsen Honedew y su infortunado asistente Beaker, unas cuantas gallinas y, por supuesto, los cáusticos y eternos Statler y Waldorf, hablando mal del programa desde su palco.

¿Qué falta entonces, si parece estar todo de nuevo en su lugar, para abrir una nueva edad dorada como la que Henson y su iluminado equipo pusieron en marcha medio siglo atrás? Ante todo la certeza de que el escenario histórico que alumbró al Show de los Muppets original resulta hoy irrepetible. Sobre todo porque la actualidad impone a la fuerza ciertos filtros que condicionan y (lo peor de todo) moderan la fabulosa fórmula utilizada por Henson y los suyos para “gestionar” el caos.

Para que estos Muppets modelo 2026 puedan regresar a su esencia hace falta una dosis de audacia, de ingenio y de incorrección que el ecosistema actual del espectáculo no está en condiciones de ofrecer. Si hasta el propio Seth Rogen, uno de los productores ejecutivos de este especial, que en la serie The Studio se mueve como pez en el agua en un entorno frenético, aquí se muestra tan contenido que parece incapaz de recuperar la locura apta para todo público que identificó desde siempre la conexión de los Muppets con el showbiz.

La rana Kermit (o René para los nostálgicos), infaltable en cualquier aventura o regreso de los Muppets Disney

Todo lo que pudo haber sido un gran revival de aquel viejo caos manejado con el clásico estilo Muppet queda a la vista en el breve sketch compartido por uno de los muñecos y Maya Rudolph, que se detiene tras un festival de miradas, frases graciosas y chistes visuales justo en el momento en que todo está a punto de estallar.

Hay otros momentos genuinamente divertidos, sobre todo la parodia de Bridgerton que tiene (cuándo no) a Miss Piggy como figura central. Y también un punzante intercambio entre la propia cerdita y Sabrina Carpenter, la estrella invitada del programa, especialmente el momento en que la cantante le expresa a Piggy su admiración recordando cómo varias generaciones de su familia crecieron con ella.

Ese material, la frescura de algunos otros gags y todo lo que son capaces de ofrecer desde el humor físico los modélicos personajes inventados por Henson nos llevan a imaginar que un regreso de los Muppets armado con precisa continuidad es posible.

Está claro que la idea misma de los Muppets y su nuevo regreso (sobre todo en clave de show semanal de media hora) no envejece en absoluto a pesar de algunas experiencias recientes bastante fallidas como la sitcom Mayhem: confusión eléctrica (2023). Pueden funcionar muy bien en clave de comedia (como en la incomprendida Muppets Ahora de 2020) o alcanzar la plenitud en aquella obra maestra en formato de largometraje estrenada en los cines en 2011 con el sencillo título de Los Muppets.

Allí nos reencontramos con lo que más quería Henson: retratar el mundo del espectáculo desde un “orden” inalcanzable para los seres humanos porque solo los Muppets saben moverse en medio de ese aquelarre, pero invitando a la vez a las personas de carne y hueso a ser sanos y espontáneos cómplices de ese juego de representar la realidad con las infinitas capas y posibilidades que ofrece la comedia, en este caso desde el movimiento armado a pura gracia, ternura y armonía por un grupo de geniales titiriteros.

Miss Piggy y Kermit, estrellas de un nuevo regreso de los entrañables Muppets Disney

Ese regreso con gloria en los cines, sumado a una secuela a la altura estrenada en 2014 (Los más buscados), permanece en la memoria de los que queremos volver siempre a los Muppets. Con ese recuerdo vislumbramos en este flamante homenaje algunas señales de aquella vieja y gloriosa mística. Depende ahora de Disney sostenerla privilegiando esos elementos por sobre otros detalles demasiado rutinarios que a la vez sugieren otra pregunta: ¿A quién estaría dirigido este regreso? ¿Lo entenderán las nuevas generaciones infantiles o quedará inevitablemente destinado a los adultos que disfrutaron en otro tiempo, siendo chicos, los mejores momentos de esa historia?

Ojalá haya espacio y talento a la altura de la tradición para un nuevo comienzo del Show de los Muppets a partir de este programa especial. Lo que resulta imperdonable es que Disney+ no incluya en su versión disponible en la Argentina algo que sí tiene disponible la plataforma en otros territorios: las cinco temporadas completas de la serie original estrenada hace 50 años. ¿Qué esperan para subirla? Media hora es muy poco tiempo para una celebración tan grande.