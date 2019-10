Luciana Salazar se refirió nuevamente a las fotos que la muestran compartiendo una tarde junto a su hija Matilda y su ex, Martín Redrado Crédito: Instagram

En el día de ayer se filtraron unas fotos de Luciana Salazar y Martín Redrado juntos y las especulaciones sobre una reconciliación entre ellos no tardaron en llegar. Enojada por la situación y, sin querer ahondar en detalles, la mamá de Matilda aseguró que es "un tema muy delicado" y que su abogada ya está ocupándose de todo.

"Son temas que tengo que resolver de otra forma. El lunes a la noche me puse mal y estuve hablando con [Marcelo] Polino, pero es un tema que hay una nena en el medio", le contó la participante del "Súper Bailando" a Los ángeles de la mañana. Y sin querer hablar del asunto, agregó: "Te pido disculpas. Sabés que soy educada, pero es un tema que voy a resolver de otra forma. Es un tema delicado entonces prefiero hacerlo como tengo que hacerlo y después, si hay que hablar, se hablará", expresó en referencia a que ya todo está en manos de su abogada Ana Rosenfeld.

En cuanto a las amenazas que venía recibiendo hace días acerca de la publicación de las fotos, la vedette aclaró que fueron advertencias y dio a entender que sería un "pase de factura" desde el ámbito político. "Hay otra cosa que se destapó y es muy delicado todo. No sé si es por mí o por él [en alusión a Redrado]. Más allá de que puede haber sido por todo esto [en referencia a sus tuits políticos], justo una semana antes de las elecciones. También se hicieron declaraciones muy fuertes del otro lado con lo que [Redrado] dijo de Mauricio Macri, pero no me voy a meter en eso tampoco, así que puede ser de cualquier lado", lanzó.

Con respecto a la antigüedad de las fotos, la rubia advirtió que ambas pertenecen a momentos distintos: "Esas fotos son distintas. Hay unas que son de hace tres meses y otras de dos semanas. Pero no quiero hablar del tema, quiero manejarlo con discreción porque está mi hija en el medio. No es una cuestión de miedo, quiero cuidar a mi hija nada más", remató angustiada.