Luis Novaresio ganó el lunes un Martín Fierro como mejor conductor masculino Fuente: Archivo

13 de septiembre de 2019 • 19:08

Tras ganar el lunes un Martín Fierro por su ciclo de entrevistas en A24, Luis Novaresio compartió su emoción ante los presentes en el Hotel Panamericano con una romántica dedicatoria que despertó suspicacias.

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo, pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero. ¡Gracias y que sea una buena noche!", dijo el periodista.

El enigma quedó servido y muchos se preguntaron quién sería la persona a la que dedicó el galardón con tanto amor. Invitado al programa Flor de tarde, el periodista se refirió a sus dichos y aclaró: "Resolvamos el tema de la dedicatoria. Yo estaba seguro de que ese premio lo ganaba [Sergio] Lapegüe, porque se lo merece".

Como la terna en la que obtuvo la estatuilla era la última de la gala, Novaresio contó que, a esas alturas de la ceremonia, ya estaba relajado y por eso pudo haber dicho algo de más. "Tomé un toque de vino y lo que dije no fue ninguna declaración. [Marcela] Tauro me llamó y me dijo '¿quién es?'", dijo.

Florencia de la Ve insistió en que todo el mundo quería saber quién era el destinatario de tan sentido mensaje, ante lo que el periodista respondió: "Yo he tenido un perfil muy bajo, por decisión. A mi familia le jode la notoriedad. Lo hemos hablado muchas veces y me dicen: 'Está todo bien con tu trabajo, pero no me interesa tal cosa'. Pero quise decir... y me metí en un berenjenal", respondió, sin aclarar exactamente a quién se dirigió con tanto amor a la hora de agradecer el premio.