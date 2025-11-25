Luis Ventura apuntó contra quienes criticaron el Martín Fierro Latino y aseguró que “le mojó la oreja a Hollywood”

Unas horas después de aterrizar en Buenos Aires y sin dormir, Luis Ventura aceptó salir al aire en el programa que Moria Casán conduce todas las mañanas por la pantalla de eltrece para hablar de la ceremonia de los Martín Fierro Latino que se celebró el domingo a la noche en Miami y que generó un tendal de críticas. Lejos de evitar la confrontación, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) respondió en duros términos.

Apenas arrancó la charla, Ventura explicó que no había dormido en toda la noche. “Hay parte del contingente en Miami que viajó de Aptra varado por tormentas eléctricas, turbulencias. Vuelos demorados”, explicó. Luego, contó que la comitiva rondó las 25 personas, que si bien hubo errores el evento les exigió mucha dedicación y le respondió a todos los que criticaron la ceremonia.

Fátima Florez fue una de las grandes figuras del evento Instagram

“Hay gente que se queda afuera y quiere estar. Para mí es eso”, explicó. “Si las cosas no vienen con mala leche yo las escucho y si amerita la corrección, la corrijo. Muchas veces la crítica es constructiva y la tenés que tomar. Cuando viene con mala leche me planto”, agregó.

En ese momento, Moria compartió un video con un resumen de los comentarios más fuertes que despertó el evento. Entre ellos apareció el de Ángel de Brito, quien tildó a la transmisión de “desastrosa” y a la gala de “espanto”; y Sebastián “Pampito” Perello Aciar, de Puro Show, quien dijo que lo que se vio fue una “porquería berreta”. Por último, Pilar Smith, miembro de Aptra, catalogó a los premios de “bochornosos” y apuntó contra el productor. “Cuando lo hizo el año pasado chocó la Ferrari y ahora la chocó por segunda vez”, disparó.

De regreso al piso, Ventura se despachó contra todos ellos. “Cualquiera de los que hablaron, decime qué fiestita de cumpleaños organizaron para levantar el dedo y señalar”, arrancó, y despertó la risa de todos en el estudio. “Andate nueve mil kilómetros, organizá, invertí, movilizá, pagá pasajes, estadía, poné hotel”, enumeró. En ese momento, Moria señaló que lo que se critica es la producción de allá, no su trabajo.

“Acá hubo una guerra de productores y Pilar junto a un puñadito de socios salieron a jugar partido por uno de ellos”, reveló y defendió a quien llevó adelante la gala este año: “Hizo lo que pudo”. Además, explicó que el año pasado esos dos productores trabajaron en conjunto y que si bien también los criticaron lograron hacer la primera fiesta internacional de un premio argentino. “Salió de lo nacional, fue a la tierra del Oscar y le mojó la oreja a Hollywood”, exclamó. En aquella entrega, completaron los panelistas, estuvieron Susana Giménez, Carolina “Pampita” Ardohain, el Puma Rodríguez y María Eugenia “China” Suárez.

Pilar Smith fue una de las más críticas

“¿Qué sentís que es lo que más te criticaron?”, quiso saber Amalia Díaz Guiñazú. “Que haya salido bien”, reaccionó el presidente de Aptra. “No distinguieron la gente que había en el salón. Distinguieron que no había bombones de chocolate. Estamos hablando de vueltos, de monedas”, comparó y le bajó el precio a los dardos. Cuando Cinthia Fernandez insistió con los problemas técnicos que sufrió la ceremonia, Ventura volvió a apuntar contra quienes, “desde adentro jugaron por otro productor”. “Hay cosas que pasaron que no se cuentan”, sumó.

“Cuando vos jugás porque te conviene, porque te regalan pasajes, porque te regalan estadía, porque te quedás más tiempo del que te tenés que quedar, entonces la opinión es comprada. Todos los que hablaron no tienen diez minutos al lado de los que tengo yo en el lomo. Todos tomaron conocimiento y popularidad y presencia a partir de la aparición de hablar mal de los Martín Fierro. Decime qué hicieron”, dijo ya más ofuscado.

Parte de la comitiva de Aptra en la previa a la ceremonia Instagram

“¿Qué le dirías a todos los que te critican?”, buscó cerrar el tema la conductora. “Que sigan tocando timbre, que en una de esas llueve afuera. Y si no te abro la puerta, no entrás”, fue la respuesta que eligió Ventura.

La entrega de los premios Martín Fierro en su versión “latina” se realizó el domingo por la noche en el Hotel JW Marriott de Brickell, en Miami. La conducción del evento estuvo a cargo del periodista Ronen Suarc y las ternas, 36 en total, mostraron una amplitud asombrosa: se premiaron conductores de TV, programas de radio, influencers, canales de streaming y más.