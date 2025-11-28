Martín Fierro de Cable: toda la ceremonia en vivo

Veinte minutos después de lo anunciado y luego de la clásica transmisión desde la alfombra roja, comenzó la gala de los premios Martín Fierro de Cable 2025. Con “La ciudad de la furia”, el tema de Soda Stereo sonando, lo primero que se vio en pantalla fue un breve clip donde el gaucho Martín Fierro a caballo recorría el país desde las pampas hasta el salón, donde levantó una estatuilla con una de sus manos.

Lizy Tagliani y Juan Di Natale, los elegidos para conducir el evento, le dieron la bienvenida a todos los presentes en el salón Goldencenter de la ciudad de Buenos Aires, el lugar elegido por Aptra para la gala. Tras una breve introducción, entró en escena Luis Ventura, presidente de Aptra. “Una noche muy emotiva para mí particularmente”, comentó, y celebró el encuentro con sus pares. También aprovechó para apuntar contra quienes criticaron el Martín Fierro Latino y celebró el lugar que ocupa el cable dentro del mundo informativo y reveló que por primera vez se entregará una estatuilla bañada en “oro genuino”. “Aguante el Martín Fierro, le guste a quien le guste”, cerró, efusivo.

El primer premio de la noche fue para el mejor programa de entrevistas, y el ganador fue +Caras, el programa de Caras TV conducido por Héctor Mauggeri. “Qué emoción enorme, cuántas veces de niño soñé con un momento así y decir ´gracias Aptra´”, celebró el periodista. Luego habló del desafío de pasar de la gráfica a la televisión y recordó que su primera entrevistada fue Mirtha Legrand. Invadido por la emoción, le dedicó el premio a su familia.

José del Rio ganó por su programa Comunidad de Negocios Captura

Temas Médicos fue la segunda terna y el premio quedó en manos de El secreto mejor guardado, el programa de Fernando Felice que emite A24. El cirujano plástico se mostró emocionado y aseguró que el objetivo del programa es “transmitir que no hay belleza sin salud”. Luego Menem Junior: la muerte del hijo del Presidente (Discovery Channel) se coronó como mejor documental.

La jaula de la moda fue el programa ganador en el rubro Arte, moda y tendencia. Fabián Medina Flores y el Pollo Álvarez, los conductores, agradecieron el premio rodeados del resto del equipo. “Gracias a Aptra y a todo el público que mira la Jaula”, agradeció Álvarez. Además resaltó el trabajo de la producción y le dedicó el premio a Mirtha Legrand, su “fan número 1”. Medina Flores, por su parte, se permitió bromear con los looks de la velada.

Pía Shaw y Barbie Simons en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de Cable 2025 Captura

La primera estatuilla del rubro Deportes se la llevó Última vuelta, el programa deportivo de DeporTV conducido por Mauricio Mansilla y Eduardo Ruiz, quien destacó el tiempo del programa en el aire y agradeció al equipo. El galardón fue el primero que ganó DeporTV en sus 12 años de vida.

De los ternados a mejor programa económico, el equipo que festejó fue el de Comunidad de Negocios, de LN+, con José Del Rio a la cabeza. El Director de Contenidos de LA NACION agradeció a Aptra y destacó: “La sexta es la vencida”. Además saludó a sus competidores y agradeció al canal por la libertad con la que trabaja con quienes “hacen la diferencia en nuestro país”. Hablar, entender la economía, hacerla fácil es fundamental para un país como el nuestro. Y sobre todo mostrar que Argentina es un país que vale la pena”, señaló.

En el rubro Aviso Publicitario el ganador fue Shell por su Campaña Aniversario 110 años, de la agencia DON by Havas. Luego de una pausa, llegó el momento de premiar al mejor noticiero, uno de los platos fuertes de la noche. El equipo de TN de Noche, conducido por Franco Mercuriali, fue el que festejó. “Gracias Aptra por elegir a este equipazo hermoso”, agradeció el conductor, mencionó a todos los que hacen el noticiero y le dedicó unas palabras al público que los mira. “Felicidad total, gracias”, se despidió.

A las 22 apareció en el escenario Claudio Orellano, la recordada voz de Crónica. El locutor presentó los momentos más virales de la TV por cable. “Qué pitufo este”, entonó, y los presentes celebraron su famosa frase. Luego de un clip con varios momentos recordados del cable que pasaron a la historia como el día que Riberito habló con los delincuentes en medio de una toma de rehenes o la entrevista de Eduardo Feinmann a Malena Pichot.

Orellano fue también el encargado de presentar la terna a mejor cronista / movilero, y el ganador fue Manuel Jove, de TN. El periodista agradeció a Aptra, celebró su primer premio y agradeció a TN el haber trabajado con periodistas como Jorge Lanata y haber conocido a su mujer. “Los últimos años fueron complejos para trabajar en la calle, en manifestaciones”, destacó, y aseguró que en parte es por “algunos excesos” de los efectivos de seguridad. “Me parece que son cosas que deberíamos marcar”, dijo, y mencionó el caso de Pablo Grillo. Antes de despedirse, lanzó: “Aguante Quilmes”.

El premio a mejor programa de Interés General Semanal quedó en manos de A24 y GPS, de Rolando Graña. Luego de los agradecimientos de rigor, el periodista marcó algunas cosas que pasaron en el país, sobre todo las palabras del presidente -”hay que odiar al periodismo”- y la represión “deliberada” a la prensa. “Ese es nuestro laburo, y nosotros estamos para marcar que seguimos haciendo nuestro laburo. No nos importa si nos odia un presidente”, cerró.

Gustavo Grabia, quien ganó por su labor periodística en Presión Alta, de TyC Sports, primero destacó el trabajo en equipo y luego habló de “lo que está pasando en el fútbol hace tantos años”. “Que nos devuelvan el juego que es lo que tanto nos gusta”, pidió.

En el rubro Musical (Jazz / Tango / Folklore) el programa ganador fue Fiesta Gaucha, de América Sports. Daniel San Luis fue quien agradeció el premio y en su discurso destacó la figura de Jorge Cafrune y contó que eligió como compañera de gala a Yamila Cafrune, la hija del gran cantor argentino.

Santiago Cuneo fue el ganador en la terna a mejor panelista político por su trabajo en GPS, de A24. “Lizy da suerte. Es la segunda vez que ganamos un Martín Fierro los dos”, arrancó. Luego, recordó un programa que estuvo por salir al aire pero que, “por la intromisión de un Gobierno que creyó que nos podía callar”. “Esto es un acto de justicia de Aptra”, destacó, y lo compartió con “los despedidos, con los jubilados, con los reprimidos, con cada uno que sufre este gobierno de ocupación”.

Chiche 2024, el programa de Crónica TV de Samuel “Chiche” Gelblung, se quedó con el premio a mejor magazine. El destacado periodista subió al escenario en medio de una gran ovación de pie. “Olé, olé, olé, olé, Chiche, Chiche”, gritaron todos al unísono. Con la ayuda de sus compañeras, subió al escenario y dio un breve discurso. “Voy a decir solo una palabra, que es de El Eternauta: “Lo viejo funciona, Juan”, dijo luego de agradecer a Aptra, y se fue con una sonrisa.