Marcela Feudale fue la primera en enfrentar al doctor Rubén Mühlberger, detenido el jueves, cuando clausuraron su clínica por estar inhabilitada . Fue en el año 2013, cuando " el médico de los famosos " fue invitado a Intratables , programa del que la locutora era panelista. " Me humilló en cámara ", recordó la Feudale en Confrontados , ciclo de Canal 9 que conduce Marina Calabró. "Me dijo que tenía problemas de tiroides solamente tocándome la mano y después empezó a agredirme", recordó.

"Había ido al programa a presentar una pócima mágica que te hacía vivir 160 años . Y me acorde de la película La muerte le sienta bien . En un momento hablamos de terapias anti-age, y me tomaron como ejemplo. Me levantó la pollera para verme la medialuna de la cola , y me dijo que tenía retención de líquidos. Me sentí muy invadida. También dijo que soy malhumorada, y problema de envejecimiento precoz", continuó rememorando.

A raíz de ese enfrentamiento en cámara, muchos televidentes le acercaron información a la histórica colaboradora de Marcelo Tinelli. "Nunca aparenté mi edad y tengo mucho más años de lo que parece. A partir de ahí, me empezaron a llegar cataratas de denuncias (contra Mühlberger) y eso derivó en el primer allanamiento y clausura de la clínica , en el 2013".

Enojada, Feudale relató más sobre aquella pelea: "Sentía que hablaba de mí desde el desconocimiento absoluto, porque me diagnosticaba habiéndome tocado la mano. El momento más oscuro de mi vida fue entre el 2004, año que murió mi papá, hasta el 2009 cuando enterré a mi última abuela. No era ni la sombra de lo que soy. Fue muy duro en ese programa conmigo y terminó con una agresión y no me dio la posibilidad de responderle. Años después intentó contactarme pero no le di la posibilidad porque soy así, una vez que cierro la puerta no la vuelvo a abrir".

"El aviso del antiviral (contra el coronavirus que Mülberger "ofrecía" en su clínica y fue promocionado por Moria Casán en su programa, Incorrectas ) es tremendo y creo que debería tener una penalización por eso. Porque está jugando con la esperanza de la gente en este momento de pandemia. Es como prometer la cura del cáncer", dijo Feudale. "No sé si tiene que ir a prisión, pagar algo o pedir perdón. Está claro que no es Giselle Rímolo porque Mühlberger es médico y no hay comprobación de muertes, entonces no hay delitos penales. Pero sí hay delitos comprobables por los que tendrá que responder", cerró.