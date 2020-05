Quién es Rubén Mühlberger, el polémico "doctor de los famosos"

Quién es Rubén Mühlberger, el "médico de los famosos" que fue detenido este jueves Crédito: Instargram

15 de mayo de 2020 • 00:43

Su nombre comenzó a sonar fuerte en los medios hace más de una década, vociferado por Moria Casán. En aquel momento, la exvedette estrenaba nueva figura y le daba todos los créditos a Rubén Mühlberger y su medicina ortomolecular. Con el correr de los años, el especialista en estética se volvió casi una estrella, una especie de gurú de programas de entretenimiento y una de las voces elegidas por muchos ciclos para tratar temas de medicina estética y, también, de medicina en general.

Este jueves, Mülberger fue detenido en su clínica del barrio de Retiro , un centro de salud que, según informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, no contaba con la habilitación correspondiente. Además, allí encontraron medicamentos vencidos y comprobaron que formaban parte de su planta médicos extranjeros cuyos títulos habilitantes no habrían sido homologados en el país.

Fue en ese momento en el que "el médico de los famosos" hizo su entrada en un mundo que, hasta entonces, le había resultado ajeno: el de los noticieros en su sección policiales. Ya sin panelistas preguntándole generalidades, ni el aval de alguno de sus pacientes en la conducción, su nombre quedó esta vez empapado en un mar de dudas: "¿Cuenta con matrícula? ¿Es doctor o esteticista? ¿Ya tenía denuncias en su contra?".

En la página oficial de su clínica, a Mühlberger se lo presenta como "médico especialista en estética y medicina anti-aging". Sin embargo, en uno de los últimos programas de Incorrectas , Casán aseguró, con él como invitado, que contaba con la "fórmula para contrarrestar el coronavirus" , un hecho improbable y, además, muy alejado a la medicina estética no invasiva, que es a lo que supuestamente se dedica.

Si su cercanía a Casán lo llevó en un primer momento a los medios, Mühlberger encontró la manera para mantenerse en boca de todos convirtiéndose en el favorito de algunas de las personalidades más importantes del mundo del espectáculo que, como retribución a sus tratamientos o por simple camaradería, retribuían nombrándolo en las redes y en los programas de televisión en los que trabajaban o eran invitados .

El amigo de las estrellas

El primer artículo que puede verse en la página oficial de la clínica tiene nada menos que a Susana Giménez como protagonista. La conductora, que en más de una oportunidad contó que llegó al especialista por recomendación de Casán, posó especialmente para la ocasión simulando leer uno de los libros de Mülberger. La foto es acompañada por el siguiente texto: "La diva de los teléfonos compartió en sus redes sociales que uno de sus títulos favoritos de esta temporada 2020 fue El cuerpo que quiero , del médico especialista en estética y medicina antiaging Rubén Mülberger".

Giménez no es la única paciente con halo de estrella de aquella clínica. Otra de las grandes compañeras de Casán, Nacha Guevara , también suele promocionar las técnicas de aquel establecimiento. A mediados del año pasado, además, comenzaron a circular imágenes de Mülberger junto a Pinky , caminando del brazo. Aquellas fotos alegraron al público, y no era para menos. Después de haber visto a la histórica conductora en silla de ruedas en la entrega de los Martín Fierro, ahora se la podía ver nuevamente en pie.

"Fue un desafío mejorarla en todo sentido desde el punto de vista cognitivo. Apliqué neurociencia y también realizamos un tratamiento regenerativo de toda la parte locomotriz . Hubo que hacerlo dos o tres veces por semana para que diera resultado y su cuerpo responda", explicó él en aquel momento. Y agregó: "La señora se encuentra en un estado de plenitud y va a disfrutar de su salud. Queda mucho por hacer, pero lo importante es que estamos cosechando los primeros frutos de este renacimiento celular con un tratamiento regenerativo y biológico".

Otros de sus pacientes más famosos son Charly García y Diego Maradona . Al exfutbolista lo atendió, al menos, entre 2016 y 2018. "Es el doctor que yo necesitaba. Cada una de sus palabras transmiten amor y sabiduría. Por eso digo que es mi doctor, ¡y lo encontré en mi mejor momento!", escribió el Diez en agradecimiento en su cuenta de Twitter.

Sobre García, el especialista que en varios artículos periodísticos es presentado con la matrícula 71.566, expresó en diciembre de 2019: "Desde que le hice la primera aplicación de células madres autólogas ha tenido una gran recuperación neurológica y regenerativa en todo su cuerpo. Su conducta como paciente es admirable. Ha podido aceptar ese desafío de la vida y ponerse a trabajar en él".

Enemigos íntimos

Pero la relación con su principal mentora en los medios, Moria Casán, tuvo un punto de quiebre de 2013. Todo comenzó cuando salieron a la luz audios privados del profesional y una colaboradora, hablando sobre la actriz. "Ya la vamos a ver presa" , asegura el esteticista en uno de los audios, haciendo referencia al proceso judicial que Casán enfrentaba en Paraguay por el supuesto robo de un collar.

"Odió que nunca pudo ser por él sino por mí. Me odia porque fui yo la que lo hizo famoso" , refutó la diva en una entrevista televisiva, y agregó que iba a mandar a analizar las pastillas que le hacía tomar . Todo había comenzado a raíz de una serie de tuits de Casán refiriéndose en malos términos al esteticista. La colaboradora, entonces, se comunicó con él para contarle y allí se dio la charla que terminó filtrándose en los medios. Con el tiempo, ese conflicto quedó atrás y Moria volvería a mostrarse en la clínica de Mühlberger como si nada hubiese pasado.

Asuntos de familia

Meses después, Mühlberger enfrentaría otra mediática compulsa con su hermana, Daniela , quien había sido despedida de su clínica y aseguraba no haber cobrado la indemnización correspondiente. "En la clínica me pagaban 20 mil pesos por mes, pero sin cargas sociales ni aguinaldos. Me trataba como una empleada común, pero yo atendía a las famosas, a Moria Casán, a Amalia Granata . Nunca fui mediática y su abogado me echó de la clínica como un perro, humillándome. Tengo un hijo de 7 años y estoy sin trabajo, lo único que tengo es un auto y los papeles los tiene el abogado de mi hermano. Cuando dejé de serle útil, mi hermano me echó a la calle. El abogado me usó para remontar la imagen de él, salí a defenderlo en Desayuno Americano , tras el escándalo con Moria", lanzó la mujer en una entrevista televisiva.

"Mi hermano es un tipo que usa y descarta, es un egoísta. Estuve 7 años sin tratarme con él porque decía que le iba a quitar la plata. En 2012 me acerqué a él con el corazón porque somos nosotros solos en la familia, además de mi mamá. Siempre me tratan de loca cuando mi hermano es un maltratador. Le dije que me iba a venir a Luján y me dijo 'para terminar como mucama'". Y lo amenazó: "Si vos no arreglás conmigo, yo la semana que viene voy a contar toda la historia de la familia Mühlberger. Tengo que dejar esta casa a fin de mes. ¿Dónde voy a dormir, Mülberger? ¡Tenés 46 millones de dólares!", le enrostró ella a su hermano en televisión.