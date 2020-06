Mariana Fabbiani debutó con Mamushka Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Mariana Fabbiani volvió a la televisión después de seis meses de ausencia para ponerse al frente de un ciclo completamente diferente a lo que venía haciendo : un programa de juegos dedicado a toda la familia. A las 18.50, por la pantalla del trece, este lunes la rubia ingresó feliz al estudio, a su nueva casa.

"Muy buenas tardes a todos ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mamushka ¡Por fin!", expresó con una gran sonrisa en su rostro. "No saben las ganas que tenía de arrancar, de estar acá, de reencontrarme con todos ustedes. Que alegría que estén allí del otro lado", continuó. "Sé que son momentos difíciles, complicados para todos, pero desde acá intentaremos llevarles mucha alegría y un rato de juego para que estén en familia, para que la pasen muy bien".

La conductora presentó a sus diez compañeras de juego, que estaban alineadas detrás de ella. "Voy a estar muy bien acompañada por estas hermosas mamushkas, que parecen iguales pero no lo son porque tienen distintos gestos. Además, no todas esconden lo mismo, algunas esconden dinero y otras más dinero. Dos están vacías, con esas hay que tener cuidado porque pueden perderlo todo. ¿El premio del juego perfecto? ¡Dos millones de pesos!", anunció antes de darle la bienvenida a los dos primeros participantes.

Durante el primer programa, el matrimonio compuesto por Ivana y Marcelo se enfrentó a las mamushkas, buscando ganar la mayor cantidad de dinero posible para poder terminar la casa que empezaron hace tres años, un sueño que comparten junto a su pequeña hija Mila.

Los participantes que vayan al programa deberán contestar preguntas para poder abrir las muñecas y ganarse el dinero que cada una de ellas lleva escondida. Son diez categorías en total entre las que pueden elegir: Parece que fue ayer, Personalidades, Música, Cultura general, Deportes, Animales, Comidas, Cine y series, Espectáculos y Mucha calle. Además, contarán con tres comodines para utilizar en caso de no saber las respuestas: cambiar de categoría, llamar a un familiar o espiar.

"En este momento, donde la gente está tan angustiada, donde nada te saca el pensamiento negativo, lograr que se quede frente a la pantalla con una sonrisa en la cara, para mí es el objetivo cumplido ", le había dicho Fabbiani a LA NACION hace unos días. "Conduje espacios donde había entretenimientos, pero nunca hice un formato cien por ciento de juegos. Así que Mamushka será un nuevo desafío", agregó en ese momento.

Durante la primera emisión, los concursantes se llevaron a su hogar 500 mil pesos para poder cumplir con sus sueños. Antes de terminar, Marcelo e Ivana tuvieron la posibilidad de doblar esa suma, pero prefirieron no hacerlo ya que también corrían el riesgo de perderlo todo. "No soñaba con 500 mil pesos y la realidad es que con esa plata terminamos la casa. No quiero ser ambicioso", dijo el hombre mientras celebraba su victoria. "No saben las ganas que tengo de abrazarlos", expresó Mariana al ver la felicidad de los participantes, pero manteniendo la distancia social. "Gracias por habernos acompañado hasta acá, y nos vemos mañana", sumó antes de despedirse.