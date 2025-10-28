Matilda, la hija de Mariana Fabbiani, cumplió 15 años y la conductora mostró las fotos de la lujosa fiesta

Matilda Chihade celebró sus 15 años y Mariana Fabbiani dio detalles exclusivos de la fiesta íntima de su hija -fruto de su matrimonio con Mariano Chihade- en su programa, El diario de Mariana (DDM), emitido por América TV. Al mismo tiempo, compartió en su cuenta de Instagram las fotos de la noche especial que tuvo lugar el sábado 25 de octubre.

Con emoción, la conductora expresó el lunes en su programa: “Fue una fiesta hermosa, llena de amor y en familia. Quiero agradecerle a toda la gente que hizo que el evento sea lo más”. Además, detalló que bailaron hasta las cinco de la mañana. “Vivimos una noche inolvidable”, acotó.

Los vestidos de Mariana y Matilda fueron diseñados por Gabriel Lage (Fuente: Instagram/@marianafabbiani)

Acerca de la reserva de las imágenes y de la razón de por qué fue un hecho que no tuvo mucha repercusión, la conductora reveló: “No subí fotos, después lo voy a hacer, pero poquitas. Es para preservarla un poco a Matilda”.

Matilde Chihade cumplió 15 años el 4 de mayo, pero la familia decidió celebrar la ocasión casi seis meses después. Pese al clima adverso que se registró el sábado, Fabbiani reiteró que todo salió “hermoso” y que su hija recibió “mucho amor”.

El vestido plateado que lució Mariana Fabbiani con conos que aportaron textura y brillo (Fuente: Instagram/@marianafabbiani)

Más tarde, cumplió con su prometido y en la red social antes mencionada subió diferentes fotos de la ceremonia, al mismo tiempo que dedicó unas palabras de agradecimiento.

La reacción de los usuarios al look de Fabbiani (Fuente: Instagram/@marianafabbiani)

“¡Matilda festejó sus 15 y fuimos muy felices!”, exclamó la conductora y añadió: “Gracias a todos los que nos acompañaron con tanto amor e hicieron posible esta noche inolvidable”. Incluso, agregó emojis de corazones para demostrar su estado de alegría. Ese texto acompañó al carrusel de imágenes en las que ella apareció junto a la adolescente.

La entrada excéntrica de Matilda al salón de su fiesta (Fuente: Instagram/@marianafabbiani)

En la primera foto, Fabbiani y su hija posaron en uno de los pasillos del hotel. Ambas lucieron diseños muy elegantes de la colección de Gabriel Lage. En cuanto a la conductora, su atuendo consistió en un vestido largo con strapless y escote corazón que se frunce en la parte baja del busto.

El tierno abrazo de Mariana y su hija en la fiesta de 15 años (Fuente: Instagram/@marianafabbiani)

La falda contó con una abertura recta en el centro y un par de zapatos plateados, del mismo tono que el vestido, con el fin de mantener el composé. En cuanto a su peinado, usó el pelo suelto y presentó ondas que le aportaron sensualidad a su estilo.

El vestido de Fabiani consistió de una confección con base de seda y conos bordados, con un escote corazón fruncido en el busto bajo (Fuente: Instagram/@marianafabbiani)

El toque que llamó la atención del outfit de Fabiani fue la confección, que consistió en una base de gasa bordada con conos plateados destellantes, que le proporcionó textura y luminosidad.

Por su parte, Matilda Chihade -como acostumbran las chicas de 15 años en sus fiestas- tuvo tres vestidos que cambió a lo largo de la noche. En el que aparece en la foto mencionada, de la mano de su madre, la adolescente escogió uno en tono champagne, con escote corazón y falda “princesa” brillante.

La foto de Fabbiani en pleno baile que sorprendió a sus seguidores (Fuente: Instagram/@marianafabbiani)

En la parte inferior, el volumen disimuló su cintura, mientras que cerca del corset, se ajustó para marcar el busto. Asimismo, se añadieron pétalos bordados y un patrón de brillos que sirvió para preservar y destacar durante toda la noche.

En una de las fotos, Fabbiani dejó entrever la entrada excéntrica de su hija al salón cuando atravesó un pórtico en forma de corazón con luces mientras la recibieron con papeles plateados que cayeron desde el techo.

Fabbiani deslumbró a sus seguidores con un look elegante y romántico (Fuente: Instagram/@marianafabbiani)

Entre el montón de fotografías de la conductora de DDM, una dejó a sus seguidores atónitos, ya que se la vio en tono de fiesta, con una vincha con orejas de felino y un abanico. Todo en pleno baile.

“Espléndida”; “Hermosas las tres. Vos tu mamá y tu hija”; “Arrolladora”; “Una bomba” y “¡Qué emocionante!”, fueron algunas de las reacciones que recibió Mariana Fabbiani de parte de sus seguidores en la sección de comentarios de sus posteos.