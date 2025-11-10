Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla

A comienzos de este año, Eltrece anunció con bombos y platillos el desembarco de Viviana Canosa en su pantalla para uno de los horarios más complicados del canal: la primera tarde. Viviana en vivo debutó el 10 de marzo a las 14.45. Esa franja le viene siendo esquiva a la señal del solcito, que siempre la tuvo complicada frente a Corta por Lozano, ciclo que lidera en rating desde hace años. Salvo Darío Barassi, en los últimos años nadie pudo acercarse a la competencia, en un tiempo en donde no hay demasiado número para nadie. Tras la polémica salida de la conductora, en medio de denuncias contra personajes del medio por haber sido parte de supuestas “fiestas” de famosos en las que habrían participado menores de edad, volvió Los 8 escalones del millón, de la mano de Carolina ‘Pampita’ Ardohain, sin demasiado éxito. El programa de entretenimientos se despidió el viernes pasado, con un promedio de 2.6 puntos durante el mes de octubre.

En esta nueva etapa, el canal que comanda Adrián Suar decidió apostar nuevamente por María Belén Ludueña, tras la finalización del magazine matutino Mujeres argentinas. Este lunes, puntualmente a las 14.45, la periodista volvió a ponerse al frente de un ciclo que cubrirá la actualidad política del día, los hechos policiales y todas las novedades del mundo del espectáculo. Silvia Fernández Barrio, Fernanda Iglesias, Gonzalo Aziz y Germán “Pampa” Mónaco conforman el equipo que acompaña a la conductora. La propuesta es producida por eltrece, que se quedó muy contento con los resultados que obtuvo Belén cuando reemplazó a Canosa.

Tarde o temprano debutó con un piso de 4.1 puntos, que le dejó el noticiero del mediodía, segundo en la franja. “Bienvenidos a esta nueva propuesta de eltrece, quiero decir que no voy a conducir sola porque tengo a mi coconductor aquí porque estoy embarazada de 14 semanas y estamos súper felices. Y también contenta desde lo profesional por el nacimiento del programa”, así abrió Ludueña, tras presentar a sus panelistas, y haciendo referencia al bebé que espera junto al Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. El tema elegido para el arranque fueron los conflictos familiares de Marcelo Tinelli con la presencia de Mimi Alvarado, cuñada del conductor. Mientras tanto, en Telefe, Verónica Lozano lideraba el horario con 5.3, con la cobertura del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski desde Chaco.

“Todos se aman en esa familia. Marcelo retomó el contacto con su hija Juana y lo único que quiere es la unión entre todos. Tinelli no está en el piso, es el ave Fénix”, contó Mimi. Como suele suceder con estos ciclos, el contenido está directamente relacionado con el minuto a minuto de rating, que es la métrica que manejan los productores de televisión abierta. Los temas son los mismos en casi todos los programas, la diferencia la marca el tratamiento y la información que manejan los profesionales que integran cada panel. Con el debate de los conflictos familiares de las mujeres de Tinelli el ciclo debutante se mantuvo segundo en la franja con un pico de 3.7 puntos.

A las 15 se sumó a la competencia DDM, en la pantalla de América, programa que durante años estuvo en el horario que hoy ocupa Ludueña en eltrece. Mariana Fabbiani comenzó con 3.8 puntos con un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, por la visita del futbolista a la Argentina y el futuro encuentro con sus hijas. Mientras tanto, enfrente, Baby Etchecopar se cruzaba con Mimi por las internas dentro de la familia Tinelli con pico de 3.6, tercero en la franja. “De Tinelli se alimentó mucha gente, los que lo queremos estamos esperando que vuelva a la tele. Quiero que le vaya bien y que pague las deudas, si las tiene”, dijo el conductor. Luego de casi una hora al aire, se ocuparon de las declaraciones del expresidente Alberto Fernández en el canal de streaming Blender con 2.5, mientras que Telefe continuó liderando con el mano a mano entre Verónica Lozano y La Joaqui que marcaba 4.9.

Más tarde, Marcos el padre de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, habló en exclusiva con Tarde o temprano, que tocó 2.1 puntos y quedó allí tercero en la franja. Finalmente, la conductora se refirió a su embarazo: “Está naciendo un programa y en abril va a nacer mi bebé, no me quiero emocionar. Estábamos haciendo Mujeres argentinas y yo tenía unos cambios de humor tremendos por el tratamiento de fertilidad que llevé adelante. El camino no es fácil, pero se puede, sobre todo cuando estás en las manos de grandes profesionales y de la fe”. Con la palabra de Ludueña, el ciclo trepó a 2.7 y recuperó el segundo lugar. Por sorpresa, “Mauricio Macri”, imitado por Iván Ramírez, visitó a Belén para felicitarla por el hijo en camino y celebrar el triunfo de Boca Juniors.

El futuro de Tarde o temprano tendrá que ver con la elección y el tratamiento de los temas, en un tiempo donde la audiencia es muy volátil y hace zapping constantemente. Ludueña es profesional y sabe cómo hacer su tarea, la acompañan periodistas, algo poco frecuente en la mayoría de los paneles de la televisión abierta, en donde se mezclan actrices, humoristas, figuras mediáticas, influencers y gente del espectáculo. El objetivo de eltrece es poder recuperar el segundo lugar en la franja y achicar la diferencia con Telefe. El tiempo dirá.