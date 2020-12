Mario Baudry se refirió al contenedor con "cajas fuertes" que Diego Maradona habría dejado para su hijo menor

"Fui testigo del intento de Rocío Oliva de entrar al sepelio de Diego Maradona porque justo nos estábamos yendo", contó Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, en Nosotros a la mañana. "Pidió ingresar, Claudia Villafañe consultó con las hijas y dijeron que no. Verónica quiso autorizar que entrara porque, a pesar de cualquier diferencia, ella estuvo con Diego y merecía darle el último adiós. Creo que Rocío debería haber participado del sepelio de Diego", sentenció.

Baudry aclaró que no era amigo de Maradona, sino que simplemente "tenía un buen diálogo" con él. "Me pidió varias cosas, entre ellas que lo ayude en su mudanza de Bella Vista a Brandsen y lo lleve en mi auto. Me pidió que le consiga un caballo para Dieguito y hasta que averiguara para comprar un avión. También que ubicara un contenedor [que el fallecido astro habría traído de Dubai, con una serie de obsequios y objetos de colección] y me dijo que todo lo que había allí era para Dieguito y que había dos cajas fuertes adentro. No hay una manifestación escrita sobre ese pedido, y aunque la hubiera sería ilegítima, porque le corresponde a todos los hijos en partes iguales".

Además, el abogado y pareja de Ojeda dejó en claro que Maradona no era celoso de sus exparejas. "Eso decían los que estaban de la vereda de enfrente. Yo soy el ejemplo. Un día le mandó una camiseta de Boca a mi hija y también un audio. Los audios que me envió Diego son personales y van a quedar conmigo, en ellos me gasta con cosas además de hacerme pedidos personales. Me llamaba a través del teléfono de Verónica", explicó.

Baudry dijo que aún no había iniciado la sucesión en nombre de Dieguito Fernando. "No nos avisaron que la iniciaban, pero ayer a la tarde Dalma me llamó y me preguntó si me quería sumar a la de ella y su hermana, en San Isidro. Le contesté que no era el domicilio adecuado. Voy a defender los derechos de Dieguito hasta el final y además es un pedido de Maradona y soy una persona que no aflojo durante la tormenta", aseguró.

"Vero sólo quiere saber qué le pasó a Diego para poder contárselo a su hijo. El tema de los bienes viene después. No importa quién inicie la sucesión y cómo se arme. Pueden creer que somos lerdos", sentenció luego. Finalmente, se refirió a la investigación que la Justicia lleva adelante para determinar responsabilidades en la muerte de Maradona: "Creo que la causa no termina en doctor Leopoldo Luque, sino que va mucho más arriba".

