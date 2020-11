Angustiada, luego de que le negaran el ingreso a la Casa Rosada, Rocío Oliva contó cómo fue que se enteró de la muerte de Diego Maradona Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2020 • 10:01

Rocío Oliva intentó ingresar a la Casa Rosada para despedir los restos de su expareja, Diego Maradona, y se le negó la entrada. La noche anterior, la panelista de Polémica en el bar (América) había compartido su angustia sobre la muerte de la máxima estrella del fútbol argentino en el programa. Esa nota, según aseguró Ángel de Brito, podría haber desencadenado el conflicto en el velatorio.

Rocío Oliva habló del fallecimiento de Diego Maradona en Polémica en el bar

"Vine porque este es mi trabajo", dijo, con lágrimas en los ojos. En diálogo con Mariano Iúdica, conductor del ciclo, Oliva expresó: "Vine por el respeto que te tengo a vos y a mis compañeros. Tenía que estar, que venir. Acá me cuidan y me tratan bien. Ni lo dudé. Si no era hoy, iba a ser mañana o pasado. Me cuesta caer. De hecho, no caigo", añadió. Luego, la exnovia de Maradona contó cómo se enteró de la triste noticia que sacudió al mundo. "El Ruso me mostró un tuit que había escrito Jorge Rial, decía que a Diego lo habían asistido por una descompensación. Yo les dije que no sabía nada, pero siempre tomándolo como algo que tenía una solución", manifestó.

A continuación, sostuvo: "Empecé a escuchar rumores de que había fallecido. Cuando salí, la llamé a mi mamá desde mi auto y le pregunté qué había pasado con Diego. Ella me dijo que no sabía, que no me adelantara". Finalmente, concluyó: "Quería que llegara bien a mi casa, pero a mí todos me estaban llamando y preguntándome. Yo quería que me lo confirmara mi mamá, sabía que ella me iba a decir la verdad".

En las últimas horas, Oliva fue etiquetada en varias publicaciones en las que se la ve junto a Diego Maradona. En todas ellas, amigos y allegados a la pareja señalan la felicidad y el cariño que el exdeportista sentía por Rocío.

Los posteos que compartió Rocío Oliva en su cuenta de Instagram, en las que se repasan algunos momentos que compartió con Diego Maradona

Rocío Oliva compartió varios posteos en los que amigos y seguidores le demuestran su apoyo

Las presuntas razones por las que la familia de Diego Maradona le negó el ingreso al velatorio

En Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito aseguró que la familia de Maradona le impidió a Oliva el ingreso a funeral de su expareja por su aparición en Polémica en el bar. "Molestó que llore en tele antes de ir a verlo", sostuvo el periodista. "Rocío Oliva fue sabiendo que no estaba en la lista de invitados especiales. Esto también hay que decirlo, sino una vez más queda Claudia como la mala de la película, incluso en esta situación, porque hay que decir que las que deciden acá son Dalma y Giannina, charlado con ella", agregó Mariana Brey.

"Los familiares, algunos, y lo sé por muy buena fuente, estaban muy molestos porque decían que estaba llorando en televisión antes de ir primero a despedirlo a Diego", insistió De Brito. "Podía faltar al trabajo. Eso la familia de Diego se lo facturó. Lo que le molestó a la familia de Maradona es que el día de la muerte del exfutbolista fue a la televisión, antes de ir a despedirse como corresponde. Esta es la versión de la familia".

Además de lo ocurrido en Polémica en el bar, según Yanina Latorre, hubo una serie de episodios ocurridos entre Oliva y Maradona que causaron malestar. Entre ellos, que Diego había pedido verla en varias ocasiones y ella no había accedido.

La bronca de la mamá de Rocío Oliva

En Nosotros a la mañana, Mariel Di Lenarda aportó otro testimonio en relación con lo ocurrido con Oliva el día de la despedida en Casa Rosada. "En un momento, en la imagen que ustedes pasan, escuchan a un camarógrafo que le decía a un hincha que estaba por ahí: 'No la toques'. Atrás mío, yo escucho a una mujer que dice: 'Pensar que la llamaba hasta último momento, él la quería ver, ¿cómo puede ser que no se pueda despedir?'", relató.

Después, explicó que no se trataba de una fanática más: "Yo me doy vuelta, imaginate que era de noche, y le digo: 'Claro, él la llamaba', pensando que era una hincha más. Y la miro de nuevo y le digo: 'Perdón, ¿pero usted vino con Rocío?'. Y me dijo: 'Sí, soy la mamá'", contó.