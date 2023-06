Martín Fierro 2023: Del Moro se prepara para conducir y ya confirmaron asistencia Susana, Mirtha y Suar, pero una gran figura pegará el faltazo

escuchar

El próximo 9 de julio Telefe volverá a tener a cargo la fiesta y la transmisión de los premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión de 2022. Será la cuarta entrega al hilo que transmitirá el canal de Martínez. Lo hizo en 2018, 2019 y 2022. En 2020 y 2021 no hubo premiación por la pandemia. Las ternas iban a presentarse en el programa A la Barbarrosa, pero finalmente Luis Ventura anunciará a los nominados el próximo miércoles 21 de junio en Cortá por Lozano. El cambio de decisión estuvo regido por las planillas de Ibope. Lozano duplica en audiencia a Georgina casi todos los días.

A menos de un mes de la fiesta, Telefe confirmó que Santiago Del Moro será el conductor de esta noche especial, que se llevará a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Es la primera vez que estará al frente del evento más importante de la televisión argentina. La otra novedad es que lo hará solo. No habrá dupla. Seguramente, Del Moro recibirá más de una estatuilla durante la noche a raíz del suceso que significó Gran Hermano. Algunos especulan que hasta puede quedarse con el de Oro. Según pudo saber LA NACION, Del Moro tendrá el rol protagónico, pero en distintas funciones lo escoltarán Iván De Pineda, Sofia Martínez -que se destacó en la cobertura del mundial de Qatar-, Wanda Nara, Robertito Funes Ugarte y Vicky Xipolitakis.

Hubo muchas versiones en torno a la conducción. Desde Telefe confirman que contarán con la presencia de Susana Giménez y están tratando de convencerla para que participe en la entrega de las primeras ternas de la noche. La diva asistirá y, aunque no quieren dar precisiones, confirman que subirá al escenario. El nombre de Marley, que está grabando Survivor en Colombia, se barajó en un momento, pero finalmente fue descartado.

¿Estará o no Jey Mammon?

Más allá de ser un año exitoso para Telefe, que se mantuvo líder en audiencia y con mediciones extraordinarias gracias al fenómeno de Gran Hermano, fue un año complejo en cuanto a lo mediático . El primer escándalo surgió en marzo pasado con la denuncia y detención de Marcelo Corazza, ganador del primer Gran Hermano y productor del ciclo. Telefe emitió un comunicado que se leyó en el noticiero del prime time. Fuentes cercanas al canal confirman que finalmente fue desvinculado. Al poco tiempo y a raíz de la cobertura que hizo A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, de la causa de corrupción de menores que implicaba a Corazza, surgió el testimonio de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon . Al día siguiente, Jorge Rial mostró el detalle del sobreseímiento por prescripción del conductor. El conductor de La peña de morfi dio algunas entrevistas para defenderse y los canales de televisión hablaron del tema casi en cadena nacional. Jésica Cirio leyó un frío mensaje de la producción del ciclo en el que ni nombraban a Jey y Georgina Barbarrossa se sumó a la conducción del programa creado por Gerardo Rozín. Algunos aseguran que el ciclo será levantado a fin de año.

A casi tres meses de esos escándalos, vuelve a desatarse la polémica en torno al exconductor de Los Mammones porque podría recibir una nominación tanto La peña de morfi como él por su labor como conductor. En una entrevista televisiva, Jey dijo que no descarta concurrir a la premiación en caso de recibir alguna nominación.

Una fiesta para 500 invitados

Telefe ultima los detalles de una fiesta para 500 invitados con un menú de tres pasos y un postre muy original FABIAN MARELLI

Telefe trabaja a contrarreloj para organizar la fiesta, que contará con 500 invitados. Un detalle no menor es que son 200 menos que los que tuvo la última edición. Todavía no enviaron las invitaciones. Quienes asistan disfrutarán de un menú en tres pasos con un postre muy original. Lo reveló el mismo Del Moro. Habrá un mousse de maracuyá con chocolate blanco en una lata que deberá ser rota por los comensales, como las famosas tortas piñata. El flamante conductor ya está eligiendo los looks para la ceremonia y piensa tener dos cambios. La alfombra roja comenzará a las 19 y estará a cargo de Iván de Pineda , que viene de presentar la última colección de Versace con Dua Lipa en Cannes. Por su parte, Robertito Funes Ugarte estará a cargo de las notas dentro del salón. Abel Pintos cantará el himno y Natalia Oreiro hará un número musical.

La entrega de premios también tendrá transmisión y cobertura por las redes sociales de Telefe, que tuvieron un amplio crecimiento a raíz de Gran Hermano. Por estas horas, el canal trabaja en el armado de un programa para hacer la previa de la celebración en vivo desde el hotel.

En cuanto a los homenajes, no descartan la posibilidad de uno para los campeones del mundo. Sin embargo, quieren confirmar antes la prensencia de algún integrante de la Scaloneta para avanzar en el proyecto.

Además de Susana y las celebridades del canal, los organizadores aspiran a tener en la fiesta a todas las máximas figuras de la pantalla chica. Dan por descontada la presencia de Mirtha Legrand , que competirá por una estatuilla por los programas especiales que hizo el año pasado. También esperan contar con Jorge Lanata, Guido Kaczka, Darío Barassi y Pampita Ardohain. Adrián Suar confirmó asistencia. Llega ese mismo día de Uruguay, donde protagoniza la obra de teatro Inmaduros. Con poca ficción en pantalla, quedan lejos esas fiestas repletas de actores y actrices nominados por sus trabajos. El elenco de El primero de nosotros, ficción que se emitió por Telefe y Paramount+ el año pasado, será prácticamente la única producción premiada de ficción. Incluso contó Angel De Brito que Benjamín Vicuña regresará de un viaje específicamente para la ceremonia y con la promesa de llevarse una estatuilla. También formaron parte de ese elenco Luciano Castro, Damián De Santos, Paola Krum, Jorgelina Aruzzi y Mercedes Funes.

Hay una figura top que no estará presente. Se trata de Marcelo Tinelli, que avisó que estará de viaje.