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Quién ganó MasterChef Celebrity: lo que se sabe de la final entre Ian Lucas y La Reini

Este jueves se sabrá cuál de los dos participantes se alzará con el premio mayor del reality de cocina de Telefe

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Ian Lucas y La Reini, protagonistas de la gran final de MasterChef Celebrity
Ian Lucas y La Reini, protagonistas de la gran final de MasterChef Celebrity Adrian Diaz Bernini

Este miércoles comenzó la gran final de esta edición de MasterChef Celebrity. Con la conductora, Wanda Nara, y los miembros del jurado vestidos de gala, los dos mejores participantes de la temporada, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet, debieron enfrentar el último de los desafíos para llevarse el título, un equipamiento completo de cocina y comedor y 50 millones de pesos. Y ahora llegó el momento de saber quién se consagrará campeón del certamen.

A partir de las 21.30, Telefe pondrá al aire el esperado momento de la consagración, luego de que ambos influencers presenten ante el jurado -Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui- el menú de tres pasos que prepararon especialmente para la ocasión. En el caso de Ian Lucas, diseñó una entrada una fainá casera con provolone, morrones asados y anchoas; una milanesa tomahawk con fideos caseros como plato principal; y arroz con leche como postre. “El hilo conductor es la mesa de mi infancia”, reveló.

Ian Lucas en pleno desafío
Ian Lucas en pleno desafíoAdrian Diaz Bernini

Quería un menú con identidad argentina; usar ingredientes que nos recuerden a los sabores de nuestro país”, indicó, a su vez, La Reini. Su menú incluyó una trucha patagónica curada con ensalada de mix de verdes con salsa criolla y vinagreta; vieiras con puré de humita con aceite de chalas; y, para el postre, una brûlée de higos con dulce de leche y base de masa sablé.

La Reini en plena preparación de su menú de tres pasos
La Reini en plena preparación de su menú de tres pasosAdrian Diaz Bernini
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