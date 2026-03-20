Quién ganó MasterChef Celebrity: lo que se sabe de la final entre Ian Lucas y La Reini

Este miércoles comenzó la gran final de esta edición de MasterChef Celebrity. Con la conductora, Wanda Nara, y los miembros del jurado vestidos de gala, los dos mejores participantes de la temporada, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet, debieron enfrentar el último de los desafíos para llevarse el título, un equipamiento completo de cocina y comedor y 50 millones de pesos. Y ahora llegó el momento de saber quién se consagrará campeón del certamen.

A partir de las 21.30, Telefe pondrá al aire el esperado momento de la consagración, luego de que ambos influencers presenten ante el jurado -Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui- el menú de tres pasos que prepararon especialmente para la ocasión. En el caso de Ian Lucas, diseñó una entrada una fainá casera con provolone, morrones asados y anchoas; una milanesa tomahawk con fideos caseros como plato principal; y arroz con leche como postre. “El hilo conductor es la mesa de mi infancia”, reveló.

Ian Lucas en pleno desafío Adrian Diaz Bernini

“Quería un menú con identidad argentina; usar ingredientes que nos recuerden a los sabores de nuestro país”, indicó, a su vez, La Reini. Su menú incluyó una trucha patagónica curada con ensalada de mix de verdes con salsa criolla y vinagreta; vieiras con puré de humita con aceite de chalas; y, para el postre, una brûlée de higos con dulce de leche y base de masa sablé.