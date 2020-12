Analía Franchín a todo o nada. Crédito: Gentileza Telefe

29 de diciembre de 2020 • 00:41

En las instancias finales de MasterChef Celebrity merma el compañerismo y aflora el juego individual. Aunque de la boca para afuera siguen siendo todos "grandes amigos que están para ayudarse", a la hora de la verdad las cosas no son tan así.

En el actual grupo de siete compuesto por Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano, Belu Lucius, Claudia Villafañe, El Polaco, Leti Siciliani y Analía Franchín, solo esta última se animó a poner las cartas sobre la mesa y, casi sin querer, revelar sus verdaderas intenciones.

El incidente no la tuvo como protagonista, sino que la panelista terció entre Xipolitakis y el resto del mundo. Sucedió que la mediática pasó por el mercado, pero el tiempo no le alcanzó para llevarse todo lo que quería. Así que en su habitual estilo empezó a los gritos para que Lucius le alcanzara lo que faltara (un queso rallado). Como esta no le hizo caso, le rogó al Polaco, que le entregó el que tenía.

La escena indignó a Franchín: "Basta, terminala", le repitió a su compañera para después justificarse: "Es que Belu estaba buscando algo y no llegaba, estamos en una instancia en que te olvidás un ingrediente y estás jodido. Además Vicky siempre se olvida de algo".

Xipolitakis, sin querer confrontar contestó luego: "Me sorprendió la actitud de Analía porque yo siempre trato de ayudar a todos. Obvio que no quiero perjudicar a nadie, pero a lo mejor me pueden dar una mano. Pero bueno, cada uno piensa distinto y es como es".

El Polaco, quien finalmente fue el que cumplió el requerimiento de su compañera, se puso de su lado: "No soy egoísta".

Un segundo problema se dio con Franchín cuando se supo que había agarrado decoración de más, dejando sin nada al resto. ¿Error involuntario o la confirmación de una estrategia destinada a ganar cueste lo que cueste? En la semana se sabrá la respuesta.