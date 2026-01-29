MasterChef Celebrity: caras largas y sospechas de “favoritismo” en una noche con una prueba polémica

Desde hace semanas, en distintos programas de espectáculos se insiste en que algunos participantes de MasterChef Celebrity están molestos porque sienten que la producción tiene un claro favorito: Maxi López, el exmarido de la conductora del ciclo, Wanda Nara.

Este miércoles, los participantes debieron preparar alfajores. En rigor, cada uno tuvo que realizar seis piezas de ese manjar típico argentino, pero hubo que hacerlos con las particularidades de distintas regiones del país.

Curiosamente, a López le tocó realizar alfajores marplatenses, la única variedad que no tenía un gran nivel de dificultad porque el participante no debía realizar el relleno ni glasearlos, sino untarlos en dulce de leche envasado y bañarlos en chocolate cobertura.

Quizás fue por eso o quizás no, pero desde el inicio del programa La Joaqui no lució su característica sonrisa, sino que se mostró muy seria y algo molesta. En su caso, le tocó armar alfajores que los jurados denominaron “litoraleños”, los únicos que llevan una masa sin TAC, de almidón de mandioca y maíz, rellenos de dulce de fruta y cubiertos de merengue con polvo de yerba mate. Claramente, uno de los tipos de alfajores más complejos de la noche.

Cuando faltaban varios minutos para que se cumpliera el tiempo establecido, López ya tenía armados sus seis alfajores. " ¡Y claro! ¡Es un alfajor de dulce de leche y a mí me pusieron a picar yerba mate!“, se quejó la participante, y Claudio ”Turco" Husaín le dio la razón.

Damián Betular, el único de los miembros del jurado que asesoró y ayudó a todos los participantes durante la prueba, recogió el guante: ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! A él le tocó Mar del Plata porque le tocó Mar del Plata", indicó, haciendo referencia a que la variedad estuvo definida de acuerdo a la estación que ocupó cada participante, supuestamente al azar.

Finalmente, la cantante le terminó pidiendo ayuda al exfutbolista. López pasó algunos segundos por su estación y huyó para darle una mano a Husaín, su amigo. Entonces, Emilia Attias y Susana Roccasalvo terminaron asistiendo a su compañera para que llegara tiempo.

Andy Chango, a quien Wanda ayudó a cortar la fruta para hacer el dulce porque estaba “bajo de energía”, terminó también antes y se puso a regar las plantas mientras Roccasalvo ayudaba a Miguel Ángel Rodríguez a acomodar los seis alfajores en la caja.

Una vez cumplido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente para que los miembros del jurado degustaran sus alfajores cordobeses, fue Andy Chango. “Tiene humedad en la masa y en la mermelada y buena armonía en el sabor y el aroma”, consideró Donato de Santis luego de probar.

“Ese manto blanco casi imperceptible te ha quedado muy bien, al igual que el grosor de las masas. Tantas galas me enojé porque te ponías a regar plantas y está bien que riegues plantas. La pastelería es lo tuyo”, consideró a su vez Betular. Martitegui, en tanto, elogió la mermelada y aseguró que le faltaba un poco de glaseado.

Después llegó el momento de Rodríguez y sus alfajores patagónicos. El actor solo llegó a acomodar, con la ayuda de Roccasalvo, tres de las seis piezas en la caja, y por supuesto que eso no pasó inadvertido para los miembros del jurado. Además, por exceso de chocolate, los tres alfajores quedaron literalmente pegados al cartón de la caja.

“No es fácil bañar alfajores, para nada. La proporción está muy bien, pero lástima que están tan destartalados”, señaló el maestro pastelero. “Por el sabor, es ciertamente un viaje a la Patagonia. Pero, cuando abrís los ojos, aterrizás acá a la salida de Telefe”, indicó Martitegui.

En tercer lugar, llamaron a Roccasalvo, que pasó muy confiada con sus alfajores santafesinos. “No tuve muchas dificultades, porque al tener el relleno de dulce de leche, tuve una cosa menos que hacer”, reconoció la periodista. “Para mí están muy bien de sabor. El glaseado está bien, pero podría ser más brillante y la masa un poco más fina y crocante”, señaló Martitegui.

“El sabor está bien, pero creo que pasó algo en el batido. Igual son muy agradables, se desarman en la boca y tiene una buena proporción de dulce de leche”, sumó Donato.

Inmediatamente después, pasó Husaín con sus alfajores norteños, pero a los miembros del jurado les costó probarlos, porque eran tan duros que eran imposibles de morder. Sus compañeros intentaron, pero tampoco pudieron, y entonces Martitegui comenzó a pegar con el alfajor sobre la mesada, para demostrar que era tan compacto como irrompible.

Luego, Betular buscó en la caja y encontró uno que se dejó trozar. Entre risas, Donato explicó: “Algo pasó con el almíbar”. Y el especialista en repostería agregó: “Hay algo en el peso del segundo almíbar, el que es de agua y azúcar, que está mal”.

Y Martitegui se sinceró: “Era el alfajor más difícil que había que hacer hoy, así que es algo que podía pasar. Pero si había alguien que podría haberlo hecho bien eras vos”.

A Attias le tocó preparar alfajores mendocinos y fue la única que, debido al tamaño, presentó las seis piezas en dos cajas. “Es muy difícil que te diga que no me gusta un alfajor de nuez, porque la masa es espectacular. La proporción está bien, pero para mí el problema es afuera. Hay exceso de chocolate”, afirmó Betular. Y Martitegui explicó: “Si los alfajores estuvieran fríos, probablemente el chocolate hubiese quedado más fino y más firme”.

Luego, llegó el turno de la Joaqui. “Están muy grandes, no entran en una caja, pero están espectaculares. Están muy ricos, la cantidad de membrillo es perfecta, la masa está muy bien y el baño de yerba mate, también”, sintetizó Martitegui.

“¿Me puedo llevar la caja? Joaqui, en serio están muy ricos", agregó Donato. Pero Betular se diferenció: “Todo bárbaro, la masa bárbara, todo este mood que ahora todos están encantados con la yerba mate. Ya lo pasamos con Emilia, no quiero otra participante que esté tan relajada al faltar solo diez minutos. Hay que ponerse el chip de los sesenta minutos. Se tiene que llegar. Entiendo la obsesión por la estética. Entiendo todo, pero esto es una competencia”.

En último lugar pasó López. “La forma es ligeramente más chica, pero entraron los seis en la caja. De hecho si hubieses mantenido el tamaño de los alfajores de referencia, hubieras tenido dificultad para que entraran”, reconoció Donato. Y agregó: “Podrías haber sido un poco más generoso con el dulce de leche”.

“Lo muerdo, lo aplasto contra el paladar, cierro los ojos y es como que estoy abrazado al lobo marino de Mar del Plata”, exageró Betular, y Martitegui coincidió.

Después de haber probado toda la variedad de alfajores, los miembros del jurado decidieron qué participantes pasarían a la noche de beneficios y quiénes se alzarían con el temido delantal gris.

Andy Chango y López, de acuerdo al criterio del jurado, fueron los que tuvieron el mejor desempeño y pasaron a la noche de beneficios. Roccasalvo y la Joaqui le siguieron los pasos. Husaín, Rodríguez y Attias, entonces, se verán las caras en la noche de última chance.