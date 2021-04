MasterChef Celebrity: Carmen Barbieri se quejó de Damián Betular y lo corrigió

Ella no hizo ningún curso de chef, no trabajó en un restaurant ni participó de torneos culinarios nacionales o internacionales. La experiencia de Carmen Barbieri viene del día a día, de cocinarle a la familia durante toda su vida, de ser un ama de casa, además de artista.

Y con esa experiencia que da la vida, la actriz es capaz de mirarlo a los ojos a Damián Betular en MasterChef Celebrity y corregirlo sin siquiera parpadear.

“Tuve muchos problemas, realmente. Con los participantes y también con el jurado. El maestro de la pastelería nos dio un consejo que para mí está mal”, arrancó Barbieri ante la sorpresa del terceto de chefs. Fue la primera vez en las dos temporadas del programa que una participante los enfrenta de esa manera.

Aunque no lo nombró, el palo era para Betular, y dejando claro eso siguió: “Dijo que al final teníamos que hacer el bizcochuelo y en realidad tendría que haber sido primero, para poder darle el frío. Porque después el relleno es más fácil de enfriar que el mismo bizcochuelo, que no se me enfrió nunca”.

A diferencia de, por ejemplo Donato de Santis con el que tenía una amistad previa, participante y cocinero no se conocían hasta esta semana, cuando Carmen ingresó tardíamente al ciclo. Tal vez por eso, por respeto a su carrera, o simplemente por educación, Betular decidió reprimir cualquier arranque que habría tenido en el pasado y le explicó calmadamente: “Carmen, la receta está testeada y probada de esa manera para que después la ganash esté cristalizada y tenga la consistencia para que ustedes la puedan untar. Si yo me quedo frente a la hornalla esperando que la crema se caliente y no voy haciendo otra cosa en simultáneo, todos esos minutos son los que le falta de frío a la torta. Jamás aconsejaría a ninguno de ustedes para que le vaya mal”.

Para aflojar el clima de tensión, Barbieri preguntó si su malogrado proyecto de torta de chocolate estaba mejor o peor que el pionono que hizo Fede Bal la temporada pasada (una de las peores cosas que se han visto en el programa). Y la respuesta, obviamente, fue afirmativa.

