MasterChef Celebrity: Claudia Fontán y “El Loco” Montenegro se muestran cada vez más juntos

Desde que Claudia Fontán se sumó a la segunda temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) surgió una chispa con Hernán “El Loco” Montenegro. Los participantes protagonizan el primer rumor de romance del reality de cocina, y se declaran interés mutuamente con piropos solapados. Gala tras gala, crece la expectativa sobre el futuro de su relación: guiños, miradas cómplices y declaraciones de amor reinan en el certamen.

Todo empezó cuando “La Gunda” entró al ciclo y conoció al exbasquetbolista. Asombrada por su altura, quiso ver cómo se veían juntos para comparar las estaturas y se sorprendió: “¿No seríamos una pareja divina? Creí que no, pero me encantaría que me haga upa”. Esa frase fue el inicio de la complicidad entre ambos, y el deportista no se negó a la propuesta.

MasterChef Celebrity: Claudia Fontán le tiró onda a Hernán “El Loco” Montenegro - Fuente: Telefe

“Estamos solteros los dos, así que... veremos”, fue la respuesta de Montenegro, quien siempre sonríe cuando Santiago del Moro busca consolidar el romance. Una semana después de aquel “flechazo de Cupido” les tocó formar equipo para un desafío culinario, y una vez más, se mostraron colaborativos a pesar de la presión de cumplir con los pedidos del jurado.

Alexander Caniggia fue quien optó por unirlos como dupla gracias a un beneficio que obtuvo, y bromeó: “Sí, están ahí medio casados”. Lejos de disgustarles la idea, ambos reaccionaron con humor ante la ocurrencia de su compañero. De todas maneras, ambos se encargan de aclarar en cada emisión que todavía el vínculo no traspasó la cocina: “Nos debemos un café, por ahora todo entre ollas y sartenes”.

Este domingo redoblaron la apuesta durante la gala de eliminación: el exbasquetbolista estuvo cocinando con el delantal negro para defender su lugar en la competencia, y la actriz lo ayudó desde el balcón en todo momento. “Parece que tenemos un ‘Loco’ de amor”, bromeó el conductor del ciclo, y ante la timidez de Fontán, el participante retrucó: “No hay mucho que pensar”, anonadado por la belleza de “La Gunda”.

Cabe agregar que el embajador del reality, Marcelo Polino, comentó en Flor de equipo (Telefe) que el deportista está muy entusiasmado con la idea de conocer más a la actriz: “En privado Hernán me dijo que quiere irse de viaje con Claudia; tiene ganas de llevarla de vacaciones y recorrer lugares con ella”. Habrá que ver qué sucede esta nueva semana con la “pareja” del certamen.

