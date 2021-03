MasterChef Celebrity: Cande Vetrano ganó sin jugar y Juanse quedó eliminado

Las situaciones que suceden en MasterChef Celebrity manejan una lógica que sería imposible transpolar a otros ámbitos. Un juego de kermesse puede dar una ventaja fundamental, un mal momento es factible que derive en una sentencia o una situación azarosa puede llevar a pasar de ronda.

Este domingo, noche en la que se conoció al tercer eliminado del programa, los siete sentenciados se enfrentaron no a una, sino a dos pruebas en un tiempo excesivamente acotado. Con el zapallo como denominador común, se les exigió ofrecer una preparación en 25 minutos, y la otra en 45, de “diferente sabor y texturas”.

Con ese objetivo prendieron sus hornallas Georgina Barbarossa, Hernán “El Loco” Montenegro, Daniel Aráoz, Andrea Rincón, Juanse, Fernando Carlos y Candela Vetrano. Aunque esta última se enteró que, por haber sido la mejor de la primera etapa, pasó directo a la ronda siguiente. “Apagá el horno que por hoy no cocinás más”, le anunciaron, y ella hizo caso feliz.

La competencia continuó, y los seis famosos restantes llegaron a la mesa de degustación con una serie de platos que dejaron mucho que desear, “buenas ideas mal ejecutadas” coincidieron Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Sin embargo, de todas había una que no zafaba ni de vista. “Veo el plato y me gusta, pero más de eso no tengo capacidad para pensar”, dijo el músico a modo de autocrítica. Y se ve que el jurado tampoco, porque después de condenar la pobreza de la propuesta: una costilla de cerdo con salsa de zapallo (que en realidad era el remanente de la sopa que había presentado primero), anunciaron su eliminación del juego. Una partida que no sorprendió a nadie.

LA NACION