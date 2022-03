Masterchef Celebrity: del chiste ofensivo de Denise Dumas, a la sorpresiva confesión de Joaquin Levinton

Las galas de eliminación, son momentos de mucha tensión para los participantes que están en la cuerda floja. En los temidos domingos de expulsión, ningún cocinero puede dejar librado un detalle al azar, porque el más mínimo error puede significar decirle adiós al reality. Y en la última emisión, Denise Dumas y Joaquín Levinton, protagonizaron dos momentos que sorprendieron al jurado.

Antes de darse a conocer el desafío, Dumas hizo un chiste que no cayó del todo bien, cuando aseguró sobre los jurados: “¿Y qué podes esperar de tres burros más que una patada?”. Más adelante, se reveló que la consigna era preparar una Saint Honoré, una compleja torta que incluye profiteroles, base hojaldrada, masa chouz, merengue italiano y crema chiboust entre sus ingredientes.

Mientras cocinaba, Santiago del Moro se acercó a Dumas y le dijo: “Los trataste de burros, están re ofendidos”, a lo que ella respondió: “Ahora les digo genios. Igual no me gusta hacer chiste si no les causó gracia, les pido perdón” . Cuando llegó la instancia de la devolución, Denise se disculpó, con el objetivo de sellar la paz: “Fue un chiste lo de burros. Suelo hacer esos chistes”.

Por su parte, Levinton tuvo demasiadas dificultades con la Saint Honoré, y si bien la suma de errores lo dejó afuera del certamen, eso no le impidió defender su plato con verdadera convicción. Al momento de probar el pastel, Damián Betular no pudo evitar mirarlo con desconfianza, y aseguró: “Ni siquiera es redonda”, y rápidamente el músico retrucó: “Depende de dónde la mires”. Luego Donato de Santis cortó un profiterol y vio que el relleno no era suficiente, pero Levinton comentó: “El sabor se hace presente”.

Cuando debieron hacerle la devolución, el jurado fue lapidario, y Betular sentenció: “El hojaldre no tiene forma, los profiteroles tampoco, un dejo por ahí de la crema. Creo que sos lento, y a esta altura de la competencia, por ser lento pasan estas cosas”. Ante esa opinión, Levinton expresó: “Ahí hay tremendo hojaldre, tremendo profiteroles, y tremenda crema”. Antes de retirarse, probó una porción de su torta y el participante exclamó: “Está exquisita. Realmente, nunca probé algo tan delicioso. Nunca me voy a olvidar de este sabor, no me voy a lavar los dientes más, para poder mantenerlo”.