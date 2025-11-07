MasterChef Celebrity: del desmayo vintage de Wanda Nara a la noche de furia de Miguel Ángel Rodríguez

Tras la eliminación de Diego “Peque” Schwartzman, este jueves comenzó una nueva ronda de MasterChef Celebrity, con un protagonista muy especial: la velocidad. Al llegar a las estaciones, los participantes se encontraron con cascos que llevaban escritos sus nombres sobre la mesada. En un principio, Momi Giardina creyó que debían preparar comida “rápida” y ante la confusión general, los miembros del jurado comenzaron a develar el misterio.

“Lo único que les puedo adelantar es que los cascos van a ser muy importantes en la competencia de esta noche”, comenzó adelantando Damián Betular. “Como ya les hemos dicho muchas veces, en la gastronomía son fundamentales la precisión y la creatividad, pero también la velocidad. Hoy les vamos a pedir que combinen esas tres características”, agregó Germán Martitegui. Y Donato de Santis sumó: “Hoy, la novedad es que ustedes van a ser dueños de su propio tiempo. Y eso les puede jugar a favor o en contra”.

Concretamente, los participaron contarían con una hora para cocinar un plato típico argentino: media docena de empanadas de carne, fritas. Por supuesto que también debían hacer ellos mismos los discos de masa, y conseguir todos los elementos en el mercado.

“Para realizar este desafío van a tener hasta 3 minutos de mercado. Y digo ‘hasta’, porque hoy el tiempo se lo van a dar ustedes. Es decir, van a ir todos juntos, y el que tome todo lo que necesita y salga más rápido va a tener 60 minutos para cocinar. El segundo que salga, va a tener 57 minutos; el tercero, 55; el cuarto, 52 y el quinto, 50. Los demás, tendrán 45 minutos de cocina”, explicó Betular. Y agregó: “Por eso, les voy a pedir que se pongan los cascos”. Wanda Nara, la conductora, a su vez, indicó que estaba prohibido prestarse ingredientes.

Como era de esperarse, la instancia del mercado fue caótica. Maria Balli fue una de las que peor la pasó: no le cabían los anteojos debajo del casco y no podía ver con claridad. Para Julia Calvo tampoco fue un momento feliz: al llegar a la heladera en la que estaban las proteínas ya no había carne vacuna y debió conformarse con una pechuga de pollo.

El primero en salir del mercado fue Agustín “Cachete” Sierra, que ya ostentaba con un beneficio por haber obtenido la medalla dorada durante la ronda anterior: contar durante los primeros cinco minutos con la ayuda de uno de los tres chefs, a elección. El actor escogió a Betular.

Inmediatamente después, abandonó el mercado Alex Pelao, seguido por Eugenia Tobal, Giardina y Susana Roccasalvo. En las últimas posiciones quedaron La Joaqui, Sofi Martínez, Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Balli.

Cuando Betular se acercó a la estación de Sierra para asesorarlo, varios de sus compañeros se hicieron presentes, también, para sacar provecho de las indicaciones del pastelero. Luego, se produjo un hecho polémico: Rodríguez le pidió prestados varios elementos al actor de Chiquititas, y la conductora le recordó que eso estaba prohibido.

Apenas unos segundos después, cuando comenzó la cuenta regresiva de Giardina, Sofi Martínez le indicó dónde estaban los recipientes y Rodríguez, visiblemente enojado, estalló: “No se puede ayudar”, gritó. Y agregó: “Estoy recaliente”. Una vez más, la conductora tomó la palabra para aclararle las reglas: “Sí se puede ayudar, lo que no se puede es prestar”. Más tarde, cuando Martitegui se acercó a brindarle consejos al actor, terminó huyendo ante su actitud negativa: “No te veo muy permeable a la ayuda”, observó el chef.

Uno de los momentos más divertidos de la noche se produjo cuando Wanda pasó por la estación de Calvo, y la actriz le recordó que actuaron juntas, en Golpe al corazón, la telenovela de 2017 protagonizada por Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler, de la que también formó parte Miguel Ángel Rodríguez. “¡Es verdad! ¡Me tuve que desmayar! Fue horrible, me di la cabeza contra el cemento. Realmente me tiré contra el piso”, rememoró la conductora.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente fue Alex Pelao, que preparó empanadas de bondiola y portobellos, con salsa picante de morrón, castañas de cajú y tomate. “Si empezamos así, no sé qué esperar de los demás. ¡Es muy rica! Está bien frita, con relleno bien abundante", señaló De Santis, luego de probarlas. “El relleno es superador. Fabuloso”, sumó Betular.

Sierra, a su vez, presentó empanadas de roast beef con salsa criolla y chimuchurri. “Muy bien el relleno, pero hay un error en la fritura que hizo que el repulgue te haya quedado crudo”, indicó Betular, y Martitegui sumó que si le hubiese agregado comino, el relleno hubiese sido perfecto.

Después llegó el momento de degustar las empañadas de cordero Balli, que parecía no estar muy conforme con el resultado. “El plato se llama ‘desmotivación’”, expresó la exvedette y cantante, ni bien se acercó con su presentación. Su intuición no le falló: “Es muy difícil hacer una empanada de cordero, porque necesita mucho sabor. Tiene grasa, y es incomible porque no se terminó de cocinar. Claramente, no está bien presentar empanadas con distinto repulgue”, resumió Martitegui.

Luego pasó Martínez, mucho más confiada que su predecesora, con sus empanadas de roast beef, huevo, cebolla, verdeo, ajo y comino. “Muy buen relleno y muy buen repulgue”, comenzó elogiando Betular. Sin embargo, para desgracia de la concursante, continuó: “Pero cuando la muerdo, el grosor de la masa da más pan relleno que empanada”. Martitegui, a su vez, eligió enfocarse en lo positivo: “Carne cortada a cuchillo, mucha cebolla, un relleno muy jugoso y el mejor repulgue hasta ahora”.

Después, pasó Calvo con sus empanadas de pollo, morrón y cebolla de verdeo. “Tiene un aire a empanada de pollo a la portuguesa. Jugosa está, sabrosa está, pero algunas pasan a ser categoría tarta por el tamaño”, indicó Betular, y sus colegas coincidieron.

Tobal tuvo más suerte. La actriz preparó empanadas de cuadril con salsa criolla y ni bien las vio, Martitegui elogió el repulgue. “Muy buena actitud. El relleno está bien, está jugoso, pero le falta comino. El relleno de una masa, ya sea de un raviol, una empanada o una tarta, tiene que ser muy sabroso, porque va a estar rodeado de algo que tiene poco sabor”, recomendó el chef.

Igual de ilusionada pasó luego Roccasalvo, con sus empanadas de bondiola. “Acá tenemos un gran problema, pero no es tuyo, es de los demás... Esta es hasta ahora la única empanada suflé”, empezó su devolución Donato. Sin embargo, Betular señaló que había un exceso de masa y poco relleno.

La Joaqui eligió preparar empanadas de pollo agridulce, acompañadas con tomates y portobellos salteados. “Hay una buena elección del morrón amarillo que le aporta dulzor. Están jugosas, la masa está finita. Hay un buen trabajo, pero falta prolijidad en el repulgue”, indicó Betular. Y Martitegui elogió que haya corrido riesgos.

Giardina esperaba que sus empanadas de bola de lomo, portobello y pimentón picante estuvieran “brillantes” de sabor. Apenas llegó, el jurado notó que eran ínfimas y que algunas estaba “explotadas”. “Nosotros hasta ahora habíamos entablado una relación, pensé que te podía motivar, pensé que estabas avanzando y me lo tomé en serio, pero en algún punto, fallé”, señaló Martitegui. Y Betular fue por el mismo camino: “Cuando las mordí pensé: ‘Se equivocaron. Son de utilería’”, indicó, y la invitó a probar.

Mientras la participante hacía gestos de desagrado, el jurado siguió con su devolución: “Algo pasó y la masa se mezcló con el relleno. Les falta aire”. Y, en medio de un ataque de risa, Momi se atragantó y pidió un vaso de agua: “¡No me imaginé que eran tan feas!“, señaló.

El último concursante en dar a probar su preparación fue Rodríguez, que eligió hacer empanadas de cuadril, cebolla, cilantro y azúcar. “Acercándome al plato, por el azúcar y la forma, pensé que eran buñuelos. Y al morder, esperaba un sabor a frutas y me encuentro con carne y un sabor que no llego a entender”, afirmó Betular. Y De Santis agregó: “Hasta le puse limón y desapareció”.

Las cartas ya estaban echadas y solo faltaba saber quiénes, gracias a su desempeño, habían logrado subir al balcón y quiénes pasaban a la noche de última chance con sus delantales grises.

Los elegidos para participar de la gala de beneficios fueron Alex, Tobal, Fernández, Sierra y la Joaqui, mientras que Rodríguez, Calvo, Giardina, Balli y Roccasalvo quedaron en la zona de riesgo.