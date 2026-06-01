Marilyn Monroe, leyenda de Hollywood: “La felicidad está dentro de uno, no al lado alguien”

Marilyn Monroe cumpliría 100 años el día de hoy. Se trata de una de las mayores estrellas de Hollywood, quien se convirtió en una leyenda a pesar de su corta vida. Conocida por su cabellera rubia y su belleza, es una de las mayores referentes de la historia del cine, famosa también por sus romances, su estilo y sensibilidad única.

La vida de Marilyn Monroe

Norma Jeane Mortenson nació el 1° de junio de 1926 en Los Ángeles, California, dentro de una familia un tanto inestable, lo que la llevó a vivir gran parte de sus primeros años en hogares sustitutos y orfanatos. Con tan solo 16 años contrajo matrimonio con James Dougherty, unión que duró poco tiempo tras comenzar su carrera como modelo. Fotógrafos y productores se acercaron a ella por su carisma y belleza, por lo que al poco tiempo comenzó a trabajar en cine con el nombre artístico de Marilyn Monroe.

El nombre de Marilyn Monroe era Norma Jeane Mortenson Andre De Dienes - CHRISTIES

Durante la década de 1950, protagonizó películas que se convirtieron en clásicos, como Los caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario, La comezón del séptimo año y Una Eva y dos Adanes. El público la adoraba por su imagen de rubia glamorosa y seductora.

La vida sentimental de Marilyn fue motivo de interés público. En 1954 se casó con el beisbolista Joe DiMaggio, vínculo que al poco tiempo se divorció. Dos años más tarde volvió a contraer nupcias con el dramaturgo Arthur Miller. Sin dudas, una de sus relaciones más recordadas fue con el entonces presidente John F. Kennedy, a quien le dedicó el famoso “Feliz Cumpleaños” durante la celebración de su natalicio.

Sin embargo, pasó sus últimos años enfrentando problemas emocionales, dependencia de medicamentos y dificultades profesionales. El 5 de agosto de 1962 fue hallada muerta en su casa de Brentwood, Los Ángeles, a sus 36 años, a causa de una sobredosis de barbitúricos.

Las frases más recordadas de Marilyn Monroe