Marilyn Monroe, leyenda de Hollywood: “La felicidad está dentro de uno, no al lado alguien”
La actriz, una de las figuras más emblemáticas de la historia del cine, falleció con tan solo 36 años
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Marilyn Monroe cumpliría 100 años el día de hoy. Se trata de una de las mayores estrellas de Hollywood, quien se convirtió en una leyenda a pesar de su corta vida. Conocida por su cabellera rubia y su belleza, es una de las mayores referentes de la historia del cine, famosa también por sus romances, su estilo y sensibilidad única.
La vida de Marilyn Monroe
Norma Jeane Mortenson nació el 1° de junio de 1926 en Los Ángeles, California, dentro de una familia un tanto inestable, lo que la llevó a vivir gran parte de sus primeros años en hogares sustitutos y orfanatos. Con tan solo 16 años contrajo matrimonio con James Dougherty, unión que duró poco tiempo tras comenzar su carrera como modelo. Fotógrafos y productores se acercaron a ella por su carisma y belleza, por lo que al poco tiempo comenzó a trabajar en cine con el nombre artístico de Marilyn Monroe.
Durante la década de 1950, protagonizó películas que se convirtieron en clásicos, como Los caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario, La comezón del séptimo año y Una Eva y dos Adanes. El público la adoraba por su imagen de rubia glamorosa y seductora.
La vida sentimental de Marilyn fue motivo de interés público. En 1954 se casó con el beisbolista Joe DiMaggio, vínculo que al poco tiempo se divorció. Dos años más tarde volvió a contraer nupcias con el dramaturgo Arthur Miller. Sin dudas, una de sus relaciones más recordadas fue con el entonces presidente John F. Kennedy, a quien le dedicó el famoso “Feliz Cumpleaños” durante la celebración de su natalicio.
Sin embargo, pasó sus últimos años enfrentando problemas emocionales, dependencia de medicamentos y dificultades profesionales. El 5 de agosto de 1962 fue hallada muerta en su casa de Brentwood, Los Ángeles, a sus 36 años, a causa de una sobredosis de barbitúricos.
Las frases más recordadas de Marilyn Monroe
- “La imperfección es belleza, la locura es genialidad y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido”.
- “Las desilusiones te hacen abrir los ojos y cerrar el corazón”
- “Una carrera nace en público; el talento, en la intimidad”.
- “Ninguna mujer debe olvidar nunca que ella no necesita a nadie que no la necesite a ella”.
- “Actuar no es algo que haces. En lugar de hacerlo, ocurre. Si vas a empezar con lógica, es mejor que te rindas. Puedes tener una preparación consciente, pero los resultados son inconscientes”.
- “No me importa vivir en un mundo de hombres, siempre que pueda ser una mujer en él”.
- “Dale a una mujer los zapatos adecuados y conquistará el mundo”.
- “Ojalá que la espera no desgaste mis sueños”.
- “Si sólo hay una cosa en mi vida de la que me siento orgullosa es de que nunca he sido una mujer mantenida”.
- “Las cosas van mal para apreciarlas cuando van bien”.
- “Cuando tienes un solo sueño, es más que probable que se haga realidad, porque trabajas sin confundirte”.
- “Con la fama puedes leer lo que otras personas piensan de ti, pero lo que es importante es cómo te sientes contigo mismo, por supervivencia y para vivir día a día con lo que venga”.
- “Recuerda siempre sonreír y mirar lo que tienes en la vida”.
- “El amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero”
- “Alguien que te trata bien sólo cuando está a punto de perderte, no merece que regreses”.
- “Si puedes hacer reír a una chica, puedes hacer que haga cualquier cosa”.
- “Soy egoísta, impaciente y un poco insegura. Cometo errores, pierdo el control y a veces soy difícil de lidiar. Pero si no puedes lidiar conmigo en mi peor momento, definitivamente no me mereces en el mejor”.
- “Si algo te hace daño apártalo de tu vida. Te dolerá durante un tiempo, pero no durante toda la vida”.
- “Siempre, siempre, siempre cree en ti mismo porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará, cariño?”.
- “La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien”.
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