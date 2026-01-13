MasterChef Celebrity: del sorpresivo comentario de Andy Chango a la eliminación de una importante jugadora

Una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Al inicio de la emisión, Wanda Nara saludó a los tres especialistas y adelantó que el desafío de la velada iba a ser muy complejo. Y al momento de recibir a los cocineros que se jugaban su permanencia en el show, ingresaron al estudio Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra, Andy Chango, Emilia Attias y el “Turco” Husaín.

Previo a revelar la consigna de la gala, Wanda sorprendió al informar: “Esta es la última gala de eliminación antes del gran repechaje. Vuelven todos los que se fueron, y eso significa que el que hoy abandona la competencia, puede entrar en el repechaje”.

Finalmente los tres jurados se refirieron a la temida prueba, y el primero en tomar la palabra fue Donato de Santis, quien aseguró: “La tarea de esta noche tiene que ver con concentración y prolijidad”. Luego Germán Martitegui agregó: “Probablemente se trate de un ejercicio que les cueste bastante, porque requiere seguir los pasos de a poco y con precisión para lograr buenos resultados”, y por último Damián Betular concluyó: “Hoy van a tener que replicar una torta con tres ingredientes irresistibles. Que juntos construyen una bomba de sabor”.

A continuación, el jurado les mostró a todos los participantes una torta de chocolate de tres pisos, con ganache, y relleno de dulce de leche y pasta de maní. Ante las temerosas miradas de todos los jugadores, que se acercaban impacientes a tomar nota de la torta y estudiar los detalles que debían replicar, se les informó a todos que el tiempo de preparación era de 60 minutos.

Al momento de la devolución, la primera en presentar fue La Joaqui, que reconoció ser “muy meticulosa”, y querer “hacerlo bonito en poco tiempo”. Luego de probar un bocado, Donato le dijo: “Tantas cosas lindas te quiero decir. Es homogénea, es recta, entregaste un producto muy digno en una gala de eliminación”. Después el Turco llevó su torta, que estéticamente se veía notablemente desprolija, y él mismo reconoció: “Tuve un mano a mano con esta torta, que ni te cuento”. Con sentimientos encontrados, Betular le comentó: “Turco, la torta está así porque es excesiva. Fuiste muy generoso con las capas, pero los rellenos están correctos, y la ganache está bien puesta”. Por su parte, Martitegui reconoció que “el sabor estaba muy bien”.

Con mucha decisión, Marixa llevó su pastel de chocolate, que también presentaba algunas imperfecciones estéticas. Pero Betular detectó que el bizcocho estaba muy caliente, y eso no sumaba a su favor. Al momento de tomar la palabra, Donato opinó: “Me gusta mucho que sea tibia, le da más humedad. Aunque no es uniforme, y tuviste dificultades en nivelar la torta. Se puede emparejar un poco, hay varias imperfecciones pero tiene buen gusto”.

Miguel Ángel Rodríguez aseguró que tenía los nervios de una “primera función”. Donato subrayó que el interior estaba un poco desparejo, aunque Donato resaltó: “Tres cosas tenías que hacer, ¡y todo te salió muy bien! Hoy trabajaste como nunca”.

Con su preparación, Cachete se mostró seguro, pero Betular indicó: “Tu torta está opaca. La proporción de bizcocho y relleno de arriba está bien, pero nunca vi en mi vida alguien que logre una torta invertida, esto está desafiando la gravedad”. Mucho más severo, Donato expresó: “Impresentable en una gala de eliminación. La bandeja sucia, pero tiene buen sabor. Así que acá tenemos un mix de experiencias”.

Sin dudas, la gran revelación de la noche fue Andy Chango, a quien Martitegui le dijo: “Me sorprendiste. Estuviste concentrado, y esta es la prueba de que tenés la capacidad de hacer las cosas bien, si no te distraes”. Andy se mostró inesperadamente conmovido ante esas palabras, mientras Wanda probaba su torta. En la misma línea, Donato agregó: “La más prolija de todas, está bien cocinado el bizcochuelo”, a la vez que Betular apuntó: “Llegó el día en el que trabajaste para un diez, y tenés un diez”. Sin salir de su asombro, Chango reflexionó: “Siento algo parecido a cuando me enamoré por primera vez, o cuando el Diego metió el gol a los ingleses, es algo como que no es real”.

En último lugar, Emilia levó un pastel que no fue bien recibido, y sobre el que Betular consideró: “Está apelmazado, la estructura empezó a ceder, no había manera que esta torta no se rompiera”.

Al momento de destacar al mejor de la noche, los especialistas celebraron la excepcional torta de Andy Chango, y Betular exclamó: “El único participante que logró a la perfección la torta de chocolate”. Con respecto a la eliminación, la elegida para quedar afuera fue Emilia Attias.