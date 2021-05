MasterChef Celebrity: Gastón Dalmau se quejó de malas condiciones de trabajo

Cuenta regresiva, los participantes terminando de emplatar, la ansiedad del jurado, y de pronto, la voz de Santiago del Moro queda tapada por un grito de bronca: “Estoy recaliente”.

La prueba a la que fueron sometidos los mejores de la semana fue replicar un cheesecake. Entre las múltiples opciones, a Gastón Dalmau le tocó trabajar con una decoración en base a chocolate en rama, que se despliega en caliente sobre una superficie y después se raspa una vez frío.

Pero lo que parece fácil de decir es muy difícil de hacer, especialmente cuando no se está trabajando en la cocina de un restaurante sino en un estudio de televisión, donde la temperatura es sensiblemente mayor. Por lo visto, la producción no tuvo en cuenta este detalle, que enojó profundamente al actor.

“Hace mucho calor, acá adentro”, avisó Dalmau durante el desafío pero nadie lo escuchó. Conclusión: su postre no tuvo el frío adecuado, lo que conspiró en su presentación. A la hora de la devolución, Gastón descargó toda su bronca: “Hacer chocolate en rama no me parece tan fácil, sobre todo por el calor que hace acá. Quería poner el chocolate rallado y también se me pegaba en los dedos”, ejemplificó en un momento que también se vio al aire.

Mientras Donato de Santis y Damián Betular dejaron pasar la situación, Germán Martitegui salió en defensa del participante, hasta por ahí nomás: “No son las mejores condiciones para trabajar el chocolate, es cierto, pero todos trabajaron en las mismas condiciones. A algunos les salió y a otros no. O sea, las condiciones son iguales para todos y a vos no te salió. Te puedo decir mil cosas que podrías haber hecho, pero me parece que mantener la calma es la primera. Para la próxima tomalo en cuenta. Intentaste, te enojaste y por eso perdiste”.

En un mano a mano con Alex Caniggia (que, como es habitual, no entendió demasiado lo qué estaba pasando), Gastón se salvó raspando y pasó a la próxima ronda. “Me faltó no enojarme”, resumió mientras respiraba aliviado.

LA NACION