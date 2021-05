MasterChef Celebrity: Georgina Barbarossa se lastimó la cintura durante una prueba

El concepto de “mercado extremo” es conocido, tanto en el marco de MasterChef Celebrity, como también en otros certámenes de la misma franquicia con nombre parecido. Se trata del mismo espacio en el que buscar ingredientes, pero con el agregado de obstáculos que exigen algo de destreza física para poder salir airoso.

Las realidades y edades de los participantes no son las mismas, por eso lo que puede ser sencillo para Sol Pérez o Alex Caniggia, es un verdadero dolor de cabeza para Georgina Barbarossa.

A pesar de no gustarle nada la idea, la actriz sacó pecho y se sometió a la prueba, que incluía una suerte de telaraña hecha con sogas que se veía muy complicada de pasar. Georgina pudo, o mejor dicho hizo lo que pudo, porque en el camino no solo perdió una zapatilla y pegó unos cuantos gritos, sino que sumó un dolor de espalda que la acompañó durante el resto de la jornada.

“Cuando levanté la pierna dije ‘Ay qué dolor’, era el nervio ciático. Estaba muy dura pero dije, ‘no importa, me tiro’. Estaba re contra dolorida pero me la re banqué, porque sino en vez de tía me van a empezar a decir abuela”.

Aunque la edición no mostró todo el dolor de la actriz, la producción sí estuvo atenta al problema, y Santiago del Moro se lo hizo saber: “Georgina, te pusimos una silla. Si te sentís mal te sentás un ratito”. Al menos en lo que salió al aire, Barbarossa no hizo uso de ella y siguió parada, cocinando un plato que al final de la noche, le permitió pasar de ronda. La pregunta que quedó flotando en el aire es si el programa no debiera reconsiderar este tipo de juegos y preocuparse un poco más por el bienestar de los participantes que, al fin y al cabo, son los protagonistas.

