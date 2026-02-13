MasterChef Celebrity: gritos, miedo e insultos en la noche de beneficios

Esta semana tiene como temática el terror y por eso los participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el mejor desempeño durante las pruebas semanales se enfrentaron este jueves en una particular noche de beneficios.

Como viene ocurriendo desde hace semanas, La Reini decidió vestirse para la ocasión. Cuando fue merecedora de la medalla de oro se vistió -y se pintó el cuerpo- íntegramente de dorado, y cuando le tocó portar la plateada, también eligió ese color como disparador para su atuendo. En esta noche de terror, la influencer decidió disfrazarse de vampira. Y despertó un inesperado piropo de Maxi López.

“Ese vampirito que me cuide”, exclamó por lo bajo el exfutbolista, generando asombro en todos los presentes, sobre todo en la conductora, que es nada menos que su exesposa, Wanda Nara.

“Chupale la sangre, vampira”, recomendó Nara a la participante. Pero López, rápido de reflejos, la interrumpió: “No, por favor. ¡Ya pasó eso!“, dijo, despertando la risa cómplice de todos los presentes.

Inmediatamente, uno de los participantes, Ian Lucas, reparó en un detalle: la entrada al mercado estaba cubierta por un pesado telón. “¿Por qué está tapado el mercado?“, quiso saber el influencer. Y la respuesta, justamente, reveló la gran sorpresa de la noche: cada uno tenía cuatro minutos para entrar al mercado, a oscuras.

Por supuesto que eso no fue todo. Además de achuras y cosas con texturas extrañas colgadas acá y allá, había personas disfrazadas estaban deseosos de asustarlos. Pero para poder ver al menos por unos segundos, la producción les dio un celular para que pudieran sacar, al entrar, una foto con flash.

Como era de esperarse, cada una de las entradas estuvo signada por gritos de terror, miedo e insultos hacia los miembros del jurado. Para compensar, la consigna fue bastante simple: usando absolutamente todos los ingredientes que sacaron del mercado, debían preparar un plato que incluyera salsa de tomate y una guarnición. Para hacerlo contaron con 60 minutos.

Una vez transcurrido ese tiempo, el primero en pasar al frente para que los miembros del jurado degustaran su plato fue Agustín “Cachete” Sierra. Con todos los elementos que retiró a oscuras del mercado, el actor preparó un abadejo con puré de coliflor, salteado de hongos y salsa de tomate.

“Excelente trabajo en el fileteado. Hay buenos sabores pero pocos colores, no es llamativo, como debería ser un plato digno de una final. El pescado está cocido en su punto justo”, considero Donato de Santis, luego de probar. “Salvando el detalle de que tiene espinas, es un plato que técnicamente y de sabores es muy interesante”, completo Germán Martitegui.

Ian Lucas presentó hígado a la plancha con salsa de tomate picante y pinchos de queso fritos. “Me gusta la presentación sin los pinchos. Al hígado le falta un poco de sabor, pero la salsa está correcta”, resumió Damián Betular. Y Martitegui explicó: “Esos tres pinchecitos de queso ahí no son muy felices”.

En tercer lugar pasó La Joaqui, con su arroz de coliflor con verduras y chorizo en salsa. “Mucho sabor y muchas texturas, con muy pocos ingredientes. Es muy difícil que un chorizo parrillero quede bien cuando está cocinado a la sartén, y manejaste todas esas texturas del coliflor y lo que le pusiste. Eso condimentó todo y quedó maravilloso”, elogió Martitegui el plato.

De Santis también halagó la preparación, pero Betular, una vez más buscó diferenciarse: “Yo no coincido. Creo que estamos en un pantano de presentaciones que no son dignas de Joaquina. Venimos con dos platos que son un centro de algo, bordeado por otra cosa”.

Luego llegó el momento de La Reini y su cremoso de arroz jazmín y tomate, con bifecitos de hígado a la plancha y huevo frito. “El hígado está bien cocinado. Es un escalope finito que podría haberse secado por la cocción, pero no te pasó. Y el arroz es realmente muy rico”, consideró el chef italiano. Pero otra vez Betular no estuvo de acuerdo: “Hay una linda presentación, es verdad, pero espero más de un huevo frito tuyo. Hay un concepto, pero falta”, indicó el pastelero.

Susana Roccasalvo, a su vez, preparó con lo poco que pudo sacar del mercado fideos de dos variedades con salsa de soja y churrasquitos de riñón con maní y nueces. “Muy bien tratado el riñón y muy rica la salsa. Y el dúo de pastas no fue un problema, hasta me gustó un poco”, se sorprendió Betular.

“A mí me gusta la presentación, pero me sorprendió muchísimo la combinación forzada de una pasta de arroz y una de trigo. La salsa está muy sabrosa”, sumó Martitegui. Y el chef italiano cerró: “La combinación de pastas es extraña, pero queda bien. El riñón debería estar un poquito más grueso. Muy bien”.

Por último, López presentó mollejas marinadas con salsa de tomate y vegetales a la cacerola. “Lo que más me gusta del plato es la papa cocinada en tomate con todos los vegetales. Eso solo ya sería un plato; es súper rico. La solución de las mollejas me parece inteligente, pero quizás yo las hubiese hervido un poquito más”, expresó Martitegui.

Y Betular agregó: “Andás medio perdido en la competencia últimamente, de sabores, de presentaciones... Me trae el recuerdo de cuando hiciste el pollo a la portuguesa y te dije qué bien habías sazonado la salsa. Las papas están en su punto, el aceite que tiene es justo. Yo hubiera incorporado las mollejas al estofado”.

Luego de deliberar, los miembros del jurado decidieron quiénes habían sido merecedores de las medallas y quién, por haber tenido el peor desempeño, pasaría directamente a la gala de eliminación.

Las beneficiadas fueron Roccasalvo, que se alzó con la insignia dorada, y La Reini, que por cuarta vez consecutiva se quedó con la plateada. Y quien no corrió con la misma suerte y se hizo acreedor del temido delantal negro fue Ian Lucas.