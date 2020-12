Leti y una noche en la que no le salió nada bien. Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2020 • 01:06

Las preparaciones dulces no abundan en MasterChef Celebrity. Luego de dos meses de programa quedó claro que el acento iba a estar en la cocina salada, por eso cada vez que se da un golpe de timón el amateurismo de los participantes queda todavía más en evidencia.

Al menos eso es lo que se pudo ver en el programa del miércoles, donde el protagonista era el chocolate, en cualquiera de sus formas, y sin otra consigna más que el hecho de que estuviera presente en la preparación. Que el resultado fuera a libre albedrío despertó las alertas de aquellos que solo llegan a destino siguiendo una receta. Sin mapa, horizonte o camino trazado llegar a buen puerto se vuelve cuestión de suerte.

Leti Siciliani no tuvo una buena noche. Después de intentar que algunas de las recetas que vienen en los paquetes de galletitas le aportara una solución mágica (cosa que no sucedió), se decantó por una marquise de chocolate, postre que confesó hacer en la intimidad. El problema fue que no se acordaba las proporciones.

Y allí fue cuando nuevamente el programa marcó una diferencia entre aquellos participantes que gozan con el beneplácito del jurado, frente a otros a los que se le suelta la mano. De visita por su estación de trabajo, Germán Martitegui y Damián Betular le preguntaron sobre las proporciones a utilizar. "Siempre hago 150 gramos de chocolate, cuatro huevos y no me acuerdo si son 100 gramos de manteca o 200". Risas cómplices entre ambos jurados, alguna ironía suelta, y la dejaron librada a su suerte. Una gran diferencia frente a otras participantes, con las que incluso han llegado a colaborar haciendo parte del plato.

Por supuesto que Leticia fracasó en su intento, y fue la única del grupo que ya tiene su lugar en la gala de eliminación del domingo. "Sabías que no te acordabas la receta de la marquise. Si no te acordás las proporciones te va a salir mal. Podrías haber ido a algo más seguro", le dijo en su devolución Germán en un canto a la obviedad. Ella podría haberle respondido: "Y a vos no te costaba nada decirme si eran 100 o 200 de manteca". Lamentablemente no lo hizo.