Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 00:53

Ella es divina, nunca se enoja, siempre ayuda a todo el mundo, es la mamá del grupo. Los elogios a Claudia Villafañe se multiplican entre sus compañeros de MasterChef Celebrity y en general suelen ser ciertos. Pero un día de furia lo puede tener cualquiera, y ella también.

En la noche del martes, con los nervios de la semifinal a cuestas, el grupo tenía que hacer sándwiches (sí, sándwiches). Pero nada es lo que parece en este reality culinario, y los mismos tenían que tener dos panes diferentes, dos salsas distintas, una preparación distinta cada uno y algunas cosas más. En resumen, lo que parecía una pavada terminó siendo una de las pruebas más complicadas de la etapa.

Entre todas esas exigencias, estaba la de ser llamados por turno y fetear embutidos a gusto en una máquina de fiambre. Cuando le tocó, Villafañe estaba con otras cosas entre manos y llegó a la zona de trabajo a las apuradas y de mala gana.

Mientras la participante se peleaba con la máquina en cuestión, Santiago del Moro echaba leña al fuego: "Qué poca pinta Claudia. ¿nunca despachaste fiambre?". La bronca le salía por los ojos y por el barbijo.

Luego, la empresaria explicó lo que le había pasado: "Mi mortadela no me enganchaba bien, entonces, como quería cortarla muy finita, cuando hacía fuerza se me salía del lugar y la tenía que volver a colocar. No tuve mucho tiempo para cortar el fiambre que quería".

Desesperada viendo cómo perdía segundos preciosos, terminó con tres fetas de jamón crudo y una horma de queso que agarró al voleo. Y Del Moro, mientras tanto seguía vaciando el bidón de nafta: "'Fiambrerías Villafañe' me parece que no va".

Para peor, fuera de tiempo, la concursante agarró dos limones, que el conductor le hizo devolver. "No te enojes conmigo, Claudia", atinó a decirle Del Moro mientras ella se alejaba sin siquiera mirarlo. Menos mal que no le contestó.