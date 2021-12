Masterchef Celebrity: la eliminación de la Tigresa, la confesión de Mery del Cerro y el cruce entre Juariu y Mica Viciconte

Nuevo domingo en Masterchef Celebrity, con un grupo de participantes que se encuentra en la cuerda floja. Poco antes de las 22.30, Santiago del Moro dio inicio a la emisión del popular reality, y entre aplausos recibió a quienes se jugaban su permanencia en el certamen. Ellos eran Juariu, Mica Viciconte, Cathy Fulop, Mery del Cerro, la “Tigresa” Acuña y Paulo Kablan.

Una vez finalizadas las presentaciones, el conductor llamó al frente a Fulop, y le mostró un pizarrón con fotos de los participantes de la noche. Nadie sabía en qué consistía la consigna, y en ese momento entraron en escena los chefs. El primero en tomar la palabra fue Damián Betular, que expresó que iban a poder realizar un plato libre, y Germán Martitegui subrayó: “Para cocinar van a tener sesenta minutos, ustedes se van a sentar acá adelante, y con una trompada van a golpear sus fotos, y retirar los ingredientes qué estén adentro”. Por último Donato de Santis concluyó: “De los ingredientes que les toquen, van a poder utilizar la cantidad que quieran”. Luego les informaron que durante el transcurso del desafío iba a sonar la chicharra varias veces, y cada vez que eso sucediera, debían repetir el mecanismo para obtener nuevos ingredientes que agregar a su plato. El requisito, desde luego, era usarlos todos.

Antes de comenzar a cocinar, Juariu y Viciconte tuvieron un inesperado cruce que subió la temperatura, cuando la Instagramer acusó a Mica de ser “una llorona”. Entre risas, ambas se acercaron simulando que iban a enfrentarse, pero la situación no pasó a mayores.

Finalmente, los participantes fueron a golpear sus fotos y encontraron distintos elementos para sus platos. Todos comenzaron a preparar sus recetas según el orden en el que obtenían sus ingredientes, a medida que los chefs seguían con atención las preparaciones. Algunos dejaban volar su creatividad, como Cathy Fulop, mientras otros como Kablan, tenían más dificultades, o como Juariu, que olvidó utilizar el pato.

Cuando llegó la instancia de la degustación, la primera en pasar fue Juariu. Luego de probarlo, Martitegui destacó: “Todos los platos tienen pato, vos no lo utilizaste, ¿cómo corrés un riesgo así?”. Y aunque eso parecía una amenaza, luego la devolución fue hacia un lugar de elogios, y Germán le dijo: “Este es un plato que cierra por todos lados, está presentado súper lindo, me emociona”. Damián Betular coincidió con esa mirada, y opinó: “Juariu respirá, porque está bien, hay buen trabajo, buen manejo de los sabores, y el huevo que freíste en esa grasa de pato hace la diferencia”.

Paulo Kablan se las ingenió con una salsa que fue ampliamente celebrada por los especialistas, y sobre la que Betular comentó: “El pato está muy bien, evidentemente lo tuyo es la salsa de naranjas”. Por su parte, Donato agregó: “Creo que debés estar muy contento de lo que lograste, con el sabor, y con la parte estética”, a la vez que Martitegui concluyó: “Sos definitivamente el que mejor maneja las salsas acá”.

En su turno, Mery del Cerro acercó una ensalada de pato con achicoria, y por los nervios del momento no pudo evitar las lágrimas. Quien se acercó a contenerla fue Cathy Fulop, y entre risas Mery confesó: “Cuando me está por venir, lloro”. Luego de probarla, Donato exclamó: “Este plato… ¡¡¡está espectacular!!! ¡El corte, el aderezo, el sabor, el crocante, todo está muy bien!”. La Tigresa Acuña y su “Pato a la Tigresa”, con tomillo y jengibre, no terminó de convencer a Martitegui, que apuntó: “El punto del pato está bien, a la grasa le falta un poco de cocción, los vegetales quedaron medio deslucidos, se empastan los sabores, y el puré es sospechoso”.

Luego se presentó Mica Viciconte, con un pato con puré de boniato, sobre el que Betular consideró: “El salteado de espinaca está muy bien, la vinagreta también. El gran problema es el patito, está blando. Me opaca las cosas que están bien”, pero Donato defendió el aderezo y dijo que “era la gloria”. Sobre le final de la devolución, Mica no pudo evitar emocionarse y aunque se reía, Cathy y Mery fueron a abrazarla.

En último lugar, pato con mango caramelizado fue la opción de Fulop, y Donato de Santis opinó: “Basta de tapar todo lo que estás haciendo, hay cosas ahí como el mango, de un sabor muy delicado, que con el pato arriba no se luce, y absorbió todo”. En su turno, Martitegui concluyó: “Están igual de confusos los sabores, los colores y tu explicación. Es un empaste de cosas que no es nada divertido de comer”.