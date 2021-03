MasterChef Celebrity: las burlas del jurado al postre de Andrea Rincón

Los límites se han vuelto difusos en la última temporada de MasterChef Celebrity. Los jurados no se comportan como jurados y los participantes tampoco como participantes, al menos en cómo solían hacerlo ambos grupos en el pasado.

Pelucas de colores, actitud desafiante, platos por fuera de la consigna, la camada 2021 del programa desafía, y así les va.

En una noche donde todo tenía que tener sabor a yerba mate, Andrea Rincón avanzó confiada a la zona de degustación llevando su mouse de chocolate blanco: “Nunca me tuve tanta fe como hoy”, dijo, sin saber lo que le esperaba. Cuando Damián Betular quiso dividir en tres la preparación para la inmediata cata descubrió que más que mouse era un engrudo. La copa se podía agitar, poner boca abajo, hasta revolear, y su contenido se mantenía sólido y firme. “Está bueno”, insistía Rincón mientras el jurado luchaba para despegar “la mouse” de la cuchara. “A mí me encantó, va a ser mi postre de cabecera”, continuó la participante con la esperanza de, si no ganarla, por lo menos empatarla.

“A la vista se nota que tiene una consistencia un poquito pasada. Es muy pastosa”, intentó ser diplomático Donato de Santis. “Esto sirve como defensa personal”, fue el aporte realista de Germán Martitegui.

Demás está decir que la actriz fue la peor de una noche irregular, y con justicia pasó directamente al jueves de última oportunidad. Pero incluso luego de irse no dio el brazo a torcer: “En mi casa me sale todo perfecto. Mis amigas me dicen que está todo buenísimo, mi familia también. A los únicos que no les gusta es a los tres mosqueteros”.

LA NACION