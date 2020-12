Crédito: Gentileza Telefe

4 de diciembre de 2020 • 01:15

Ella va por la vida a pura sonrisa, despreocupada, con cierta audacia adolescente algo caduca (tiene 28 años) que no siempre es directamente proporcional a sus resultados gastronómicos; así y todo, Leti Siciliani avanza en MasterChef Celebrity a paso firme. Fue la mejor del jueves a la noche, cuando un desafío en base a cortes de carne vacuna dejó en aprietos a gran parte de sus compañeros.

Su estrategia para cocinar una colita de cuadril estuvo clara de movida: "Veo que el jurado ya está terminando con Fede (Bal), entonces saco la carne, que la estaba sellando, y la meto en el horno sin nada, solo con sal y un poco de aceite de oliva, porque sé que lo primero que me van a decir es: 'Qué hace la carne que no está en el horno, porque lleva su tiempo'". Y pasó exactamente eso, Damián Betular tuvo que tragarse sus palabras ante el avance de Leti, que luego terminó de explicar su modus operandi: "Me hago la que tengo todo controlado, y cuando estos se toman el palo la saco y le pongo romero y todas las cosas que le quiero agregar".

Un diez en táctica, pero un cero en cultura general para Siciliani. Porque durante la visita de Damián y Martitegui, el primero continuó una conversación que había tenido previamente, y a modo de consejo le dijo: "Ya que estamos nombrando tanto a Francis (Mallmann, uno de los chefs más importantes de la Argentina), él tiene una papa que la hierve y la aplasta para no cortarla tanto, y después la sella en manteca".

"¿Qué Francis? ¿Francis Ford Coppola?", preguntó con genuina candidez la participante para horror del jurado que se apuró a explicarle su error. "A mí me dicen 'Francis' y yo pienso en 'Ford Coppola', ¿qué se yo?", justificó su curioso razonamiento Leti. Porque Francis hay muchos: Coppola, Lai, Smith, pero ninguno pasó a la posteridad por su manejo de las ollas y las sartenes. Y mucho menos por ostentar una especial habilidad en la cocción de una papa.