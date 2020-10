Leti Siciliani y un momento íntimo con el chef más severo del concurso. Crédito: Gentileza Telefe

28 de octubre de 2020

Hay una cuestión en la que MasterChef Celebrity no se termina de definir: o es un concurso gastronómico o es un espacio más para que los famosos hagan de las suyas. Sí, es probable que sea los dos, pero programa a programa la cuestión se balancea para un lado o para el otro; sin encontrar el equilibrio.

Por personaje, por personalidad, o vaya uno a saber por qué Germán Martitegui se ha vuelto el blanco preferido de las y los participantes. El malo que no es tan malo (pero parece) quedó por distintos motivos en la mira de Fede Bal y de Vicky Xipolitakis. Y ahora de Leticia Siciliani.

En la emisión del martes, la participante decidió continuar un camino que ya había iniciado en los primeros programas: hacer un juego entre cómplice y naif con el chef. "Ay, por Dios. Antes me viniste a hablar y no te presté tanta atención porque me acordé de algo: ayer soñé con vos", le dijo al momento de llevar su plato a evaluación.

A pesar de lo inverosímil de la historia, Leti siguió muy convencida: "Con todo respeto, en el sueño eras mi padre. O sea, yo era Leticia Martitegui. Y me decías que me quedara tranquila, que no eras malo, que simplemente por el amor que me tenías me tenías que poner los puntos. Hacíamos panchos con papitas en nuestra casa".

La revelación repercutió en una carcajada general, y en la sonrisa entre sincera y vergonzosa del aludido. Sus compañeros no hicieron más que echar leña al fuego: "Para mí hay más y no te lo cuenta. Tiene que haber más", apuntó Damián Betular; "Pienso en el sueño y no me puedo mantener concentrado en el sabor", sumó Donato de Santis.

Mientras tanto, del otro lado los participantes abrían grandes los ojos y se reían cómplices. "¿Por qué todo el mundo piensa que tuve un sueño hot?", se preguntó con una enorme cuota de inocencia Leticia Siciliani. Y la respuesta quedó flotando en el aire.