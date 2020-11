MasterChef Celebrity: la preocupación de Sofía Pachano por la salud de su papá

Sofía Pachano y un homenaje a su padre.

13 de noviembre de 2020 • 00:48

Un capítulo diferente de MasterChef Celebrity, donde la emoción le ganó al vértigo. Se trataba de emocionarse (si es con llanto, mejor) en torno a los vacíos existenciales, las ausencias, los homenajes. En definitiva, conectar con la emoción más íntima y volcarla en la mesada.

Acostumbrados a no guardarse nada para sí, aún con varias cámaras prendidas a su alrededor, los famosos dieron rienda suelta a los recuerdos del pasado, buscar entre familiares ausentes, recetas caseras, y momentos de esos que los marcaron, pero que ya no están.

En el caso de Sofía Pachano, presente y pasado se fusionaron, y la actriz no pudo contener el llanto al recordar a su abuela, pero también a su papá: "Me gustaría hacer una receta que no sé, pero que voy a tratar de ver si 'me baja'. Es de mi abuela, la mamá de mi papá, que murió cuatro días antes de que yo naciera. Ella la llamaba 'Las maravillas', yo sé que a él le va a gustar".

Las únicas referencias para Sofía son los recuerdos de Aníbal Pachano, sobre ese plato parecido a una torta frita, que lo hacía tan feliz comer. Una apuesta muy arriesgada, que la actriz hizo por él: "Me gustaría homenajear a mi papá, porque desde hace muchos años que me pasa sentir que no va a estar más".

La sinceridad dejó a todos en silencio, especialmente a Santiago del Moro que era quien estaba en ese momento interesado por conocer los orígenes la inspiración. "En los últimos años -continuó Sofi- tengo un constante sentimiento de pérdida con mi papá, por sus enfermedades. Pero él es tan resiliente que siempre sale. Por eso me parece que no hay que homenajear solamente cuando las personas no están, sino también que lo puedan ver. Mi papá siempre me dice que yo cocino por mi abuela, que yo heredé el amor por la cocina de ella".

La historia de Sofía emocionó también al jurado. Donato de Santis lloró a la par, y Dolli Irigoyen en su devolución destacó: "Estas frituras son comunes a todas las familias. Está muy bueno, Sofi, que vuelvas a tu casa y se las hagas a tu papá. Se va a emocionar".

Aunque la devolución fue excelente, no alcanzó en una noche donde todas las preparaciones tuvieron el sabor del homenaje, y eso es imposible de evaluar.