MasterChef Celebrity: qué piensa Carola Reyna de la eliminación de Boy Olmi

Emocionada, Carola Reyna reflexionó sobre la salida de Boy Olmi de MasterChef Celebrity: "¡Qué intensidad! El domingo de eliminación estaba tan nerviosa como en la última Copa Libertadores. No pude comer y terminé parada frente a la tele", aseguró la actriz al ser consultada sobre el desempeño de su marido en el reality de Telefe.

"Más allá de lo que pase en el repechaje, Boy es uno de los ganadores de MasterChef. Porque es una ganancia absoluta haber reflejado lo que reflejó, esa bonhomía, ese amor que emanó, la linda energía. Eso ya es un regalo, un premio", dijo en Intrusos.

"¿Acaso su eliminación está relacionada al plato de langostinos que hizo y a la anécdota que relató sobre esa receta?", preguntaron desde el panel del ciclo de América. "Como todo show, está bueno que haya elementos diferentes siempre. Hay quien interpretó mal lo de los langostinos y quien lo defendió a muerte. Boy recordó a su abuela materna, que cocinaba espectacular y él no sabe hacer esos platos. Yo le pregunté por qué no recurrió al mousse de chocolate, y me contestó que recordó ese día en que conoció los langostinos y fue por ahí. Está bueno que se muestren otros matices y hubo memes muy divertidos al respecto", explicó la actriz.

También habló del huevo crudo de Boy que, finalmente, provocó su eliminación. "Se quiso hacer el (Francis) Mallmann y midió la cocción del huevo con un termómetro que no usó nunca en su vida. Estuvo al límite. Era la cuarta competencia del día y no daba más. Es mucha la presión y a algunos hasta les agarra taquicardia", aseguró. Y agrego: "Cuando hicieron profiteroles se angustió, lo mismo que con las empanadas, cuando Donato De Santis le dijo que eran un oprobio".

Sobre los rumores de acusaciones a Vicky Xipolitakis, que sería la culpable de que Boy quedara afuera del reality, dijo: "No. Ya sabía que había buena energía entre todos. Me hubiera gustado que no se fuera porque me parece precioso lo que estaba pasando con Boy. Es un tipo muy querido pero nunca había visto lo que pasó con su popularidad en MasterChef. Era como un cactus que floreció, mágico, como un regalo".

Sincera, Carola contó que ella no sabe cocinar y quien se encarga de eso en la casa es Boy: "Yo soy muy básica cocinando y él es muy amoroso y me malcría mucho. Pero desde que salió de MasterChef no está cocinando, tanto así que si no queda en el repechaje se va a tomar un descanso. Boy volvía después de grabar ocho horas y no había nada para comer en casa".

Y confesó que cuando lo llamaron para sumarse al reality le aconsejó que no fuera: "Tenía miedo por el covid, por un lado. Pero además yo no podría ir a un reality porque me devoraría en un minuto: las reglas del reality siempre te morfan. Pero hay una parte de Boy un poco naif y no sé si se imaginó cómo sería. Nos llevamos bien porque a veces no nos hacemos caso, le dije que yo no lo haría y él aceptó".

