MasterChef Celebrity: quién fue el nuevo eliminado este lunes 26 de enero

“Hoy tendremos la primera gala de eliminación después del repechaje”, anunció Wanda Nara al comienzo de la emisión del lunes de MasterChef Celebrity. La conductora y los tres miembros del jurado, todos vestidos de blanco, recibieron a los participantes que según Damián Betular, fueron “los menos logrados de la semana”. Ellos eran Ian Lucas, Maxi López, Rusherking, Esther Goris, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y el “Chino” Leunis.

Ante la atenta mirada de los participantes, Wanda anunció que la primera prueba de la velada era lavar un puñado de trastos de cocina, hasta dejarlos totalmente limpios. Sin perder un minuto, todos comenzaron con la tarea, que dejó a Evangelina como la ganadora. El beneficio que recibió la modelo, fue ir al mercado unos segundos antes que el resto del grupo, y así poder elegir con tranquilidad los ingredientes para su plato.

Con respecto a la prueba central de la noche, el primero en tomar la palabra fue Betular, quien dijo: “Vamos a pedir un plato que es un clásico, pero vamos a necesitar un grado más de evolución”. A continuación, Donato de Santis agregó: “Porque hoy van a preparar pastas”, y Germán Martitegui concluyó: ” Hoy queremos colores, flores, hierbas, un plato de pastas a puro diseño”. Y dicho eso, la conductora le dio la bienvenida a Mena Duarte, una referente en el rubro pastas. “Vine a ayudarlos a que se inspiren, a que piensen la pasta no tan tradicionalmente. Espero que los participantes jueguen, se diviertan, se inspiren” confesó la chef.

Interesados en presentar platos originales, los cocineros se acercaron a una mesa ubicada en el centro del estudio, y recibieron por parte de Mena algunas ideas para hacer pastas de maneras novedosas y creativas.

Luego de una hora de intensa cocina, llegó la instancia de la devolución. Evangelina y su torteletis rellenos de langostino con salsa de manteca, le causaron una buena impresión al jurado. Donato destacó la proporción y opinó: “El sabor del relleno está bien, es un buen plato”. Por su parte, Betular consideró: “Es para vendarte los ojos y comerlo, porque está muy bien hecho el relleno, pero me hubiera gustado que se note más el rosa de la remolacha”.

Ian llevó raviolones rellenos bicolor de jamón y roquefort, sobre los que Betular apuntó: “Estoy super impactado con estos raviolones. Me gusta la salsa, y la pasta te quedó de un color espectacular”. En el cierre, Martitegui finalizó: “Estéticamente son muy lindos, son muy interesantes también de sabor”.

Un raviol abierto relleno de zanahoria fue la elección del Chino, y los elogios fueron mejores a los esperados, cuando Martitegui celebró el resultado. Donato también felicitó al Chino por su raviol, y Betular concluyó: “Si le tengo que decir algo a este plato para ajustar, es más finita la masa. Pero la idea, hoy salió”.

“Desesperación en negro” fue el nombre del plato que elaboró Esther Goris, y que consistió en Cintas negras con salsa de tomate. El resultado no convenció al jurado, y Donato subrayó: “La terminación no resultó bien. A la salsa le faltan unos quince minutos de cocción para que sea bien suave, es una lástima porque la pasta no está mal”. En la misma línea, Martitegui opinó: “Me parece que no era esta la salsa”. Abrumada por la mala devolución, Esther Goris consideró que a los nuevos participantes, no deberían evaluarlos como a quienes comenzaron en el inicio del certamen, y luego ella exclamó: “La misma vara implicaría tenerme un poco de piedad”. Sin responder a ese comentario, el jurado invitó a la actriz a que volviera su estación.

Miguel Ángel apostó por unas cintas tricolor con crema de panceta, y Betular afirmó: “Hoy esto te salió genial. El camino es el trabajo, y no la queja. Se pasó un poco, pero la verdad es que te ha quedado una pasta bastante armónica”.

Rusherking elaboró unos Fetuccinis bicolor con salsa Alfredo, y Martitegui sentenció: “Creo que la pasta esta bien, pero el gran tema es la salsa. Pecaste de cabezadura, de caprichoso. La pasta está bien, pero la salsa es caótica”. Muy similar en su mirada, Donato continuó: “En los años cincuenta, en el restaurant Alfredo en Roma, se servía esta pasta emulsionada en manteca, pero la crema de leche lo espesa, y acá resulta un mazacote”.

Cuando lo llamaron, Maxi López llevó un farfalle bicolor con salsa de manteca, salvia y tomates confitados, sobre el que Donato opinó: “El formato de la farfalle está muy bien. La salsa tiene mucho poder, estamos hablando de algo fuerte en sabor, y en una pasta tan delicada, tenemos unos choques importantes”.

Al momento de la devolución, el jurado destacó a Ian y al Chino Leunis como los mejores de la noche. En la vereda opuesta, Esther Goris y Maxi López fueron los menos logrados de la velada. Y al momento del anuncio final, los especialistas revelaron que Goris quedaba afuera del certamen.

Mientras despedían a la actriz, Martitegui sorprendió cuando le dijo: “No sé si lo sabés, pero yo cociné muchas veces para vos. Vos venías al restaurant, y siempre comías un pulpo a la parrilla. Y siempre me decían que me querías conocer, y yo era muy tímido, y nunca fui. De haber sabido que eras tan divina, tan interesante... me arrepiento de no haberte conocido, pero estoy feliz de haberte cocinado muchas veces, te vamos a extrañar”. Con una amplia sonrisa, Esther Goris confesó que ella sabía quien era Germán, y dicho eso se despidió del reality.