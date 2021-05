MasterChef Celebrity: Sol Pérezm fascinada con Germán Martitegui: “Es tan bueno”

Ella llegó, se fue y volvió. Y aunque en el camino dejó más de una vez en claro su disgusto con jurado, programa y demases, hoy Sol Pérez avanza a paso firme hacia las instancias finales del certamen. Gracias a su talento culinario, y también a Germán Martitegui.

En un martes apto para vegetarianos, la modelo hizo uso de su beneficio obtenido la semana anterior para elegir cuál de los tres chefs iba a resolver sus dudas durante el proceso.

En una supuesta y poco creíble decisión en base a un juego infantil, el elegido fue Martitegui. Algo que, le reconoció a sus compañeros, no lo preocupó bastante: “Estoy muy nervioso con ayudar a Sol, porque ella a veces no me escucha y la verdad es que hubiera preferido que hubieran sido cualquiera de ustedes dos”. Damián Betular coincidió: “Perdón mi sinceridad pero no lo veo como un beneficio para ella, porque la va a complicar”.

Y sin embargo, alcanzaron tres minutos de consejos, miradas y sonrisas entre ambos para que Sol Pérez pasara del terror a cocinar sin carne a ser la mejor de la noche.

A la hora del veredicto, la influencer se sinceró: “Me recontra gustó que me ayudaras. Me pusiste mucha fe y eso me motivó a no equivocarme”. Para completar después, en la intimidad de las entrevistas personales: “Es exigente pero es tan bueno”.

Mientras tanto, sus compañeros se burlaban del entusiasmo del otrora jurado “malvado”. En su momento tuvieron sus cortocircuitos, pero ahora Germán y Sol están más cerca de trabajar en dupla que de sacarse el cuero.

