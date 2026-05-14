Cambios en América TV: sale Karina Mazzocco, entran Marina Calabró y Luis Ventura

La semana pasada sorprendió la noticia de que América levantaría el programa A la tarde, y que en su lugar llegaría una nueva propuesta a cargo de Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli. El impacto del cambio generó mucho debate en los medios porque trascendió antes de que Karina Mazzocco pudiera anunciarlo al aire.

“Quiero contarles que, tras cinco años fantásticos, A la Tarde llega a su fin”, anunció la conductora. “Un programa que empezó sin grandes expectativas, un programa que se instaló en el horario, que creció, que marcó agenda, un programa que generó polémicas y provocó algunas incomodidades. Un horario muy deseado y codiciado que ahora va a quedar libre a partir de finales de mayo”.

Pero la interna en América sumó un nuevo episodio cuando, una hora antes del anuncio formal del levantamiento de A la tarde, en DDM Mariana Fabbiani protagonizó un confuso episodio en el que, junto a Tartu, se refirió al tema. Todo comenzó cuando la conductora sufrió un problema técnico, se le desprendió el auricular y el micrófono y le pidió a su panelista que la ayude. Para salir del paso, ella bromeó y le preguntó si iban a ser vecinos próximamente, haciéndose eco de lo informado esa misma mañana por Ángel De Brito. “¿Es verdad que vas a estar con el programa después de nosotros?”, le preguntó a Tartúfoli mientras él intentaba ayudarla, entre risas, sin decir nada.

Lo que podría haber sido solo un momento incómodo se transformó en la polémica del día. La conductora recibió todo tipo de críticas y al día siguiente salió a defenderse: “Ha crecido tanto el nivel de violencia, de hostilidad, las cosas que escuché decir de mí, que leí decir de mí. Sé que lo tengo que tomar como de quien viene, pero les confieso que lastima, y me hace sufrir escuchar todas esas cosas de mí, que yo no soy eso”, dijo y agregó: “Yo no me reí de Karina, ni de que levanten el programa. No podría ser eso, no está en mi naturaleza. Yo no soy así, cualquiera que me conozca un poco sabe que no soy así. ¿Cómo voy a reírme de que le levanten el programa a alguien? Yo he estado en ese lugar... Entiendo el dolor de Karina, lo recontra entiendo”, cerró.

Mariana Fabbiani le pidió disculpas a Karina Mazzocco, tras su comentario sobre el levantamiento de A la tarde

Por su parte, Mazzocco levantó el guante con una fría frase que demostró su malestar: “Hoy, al comenzar su programa, Mariana Fabbiani, amorosamente, hizo un pedido de disculpas con respecto a lo que sucedió en su programa en uno de los días más tristes de nuestra vida profesional, que fue al enterarnos de que nos quedábamos sin programa. Errar es humano, perdonar es divino. Damos vuelta la página. Besitos”.

Cambios en América

Mientras tanto, los cambios de programación seguían su curso. Pero todo tomó otro rumbo este jueves, cuando se conoció la noticia de que en realidad Marina Calabró y Luis Ventura serán los conductores de un nuevo programa, desde el 1 de junio, de lunes a viernes a las 16:30 que se llamará Primicias Ya.

El ciclo tendrá la impronta de los experimentados periodistas que tratarán los temas del día con debates e informes especiales con panelistas. La producción estará a cargo de Jotax, equipo que hacía A la tarde. “Yo soy soldado del canal, estoy en el horario que América me diga”, reconoció Ventura, quien oficiaba de panelista en el ciclo de Mazzocco.

Augusto "Tartu" Tartúfoli y Sabrina Rojas Pantallas

La emisora de Palermo renovará también su prime time ya que Pasó en América, el ciclo de Tartúfoli y Rojas, desembarca, desde principios de junio, en el horario de las 23. El formato será el que tuvieron durante todo 2025 y en el verano de este año, con el repaso de los temas del día, al que se sumarán Natalie Weber y Martín Salwe. El programa como siempre será producido por Córner.

Por su parte, Polémica en el bar pasará a la medianoche con Mariano Iúdica y todo el elenco.