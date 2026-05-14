Martín Fierro 2026, entre las polémicas, los feroces enfrentamientos y las llamativas ausencias

Como pasa todos los años [y este no iba a ser la excepción], apenas se conocen los nominados a los Premios Martín Fierro de la TV surgen también las polémicas y las críticas. Figuras enojadas porque no están en las ternas, llamativas presencias y olvidados... Siempre, siempre, hay algún conductor, panelista o actor que tiene algo para decir con respecto a las decisiones de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Por eso el lunes, día de entrega de estos premios, las miradas estarán posadas en los pequeños gestos de quienes no ganen, en la ironía que pueda haber en los saludos de quienes suban al escenario o en las reacciones en las redes de quienes sean jugadores del medio, pero que lo miren desde su casa.

La ganadora es…

Moria Casán considera que conducir un programa en vivo no es lo mismo que hacer uno grabado... ¿Teléfono para Aptra y Wanda Nara?

La categoría (lejos de ser una terna) Conducción femenina es desde hace años una de las más polémicas. A pesar de contar con siete protagonistas, hay quienes aseguran que “se olvidaron” de sumar figuras. En esta edición quienes competirán por la estatuilla son: Moria Casán (La mañana con Moria), Pamela David (Desayuno americano), Verónica Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván), Karina Mazzocco (A la tarde), Wanda Nara (MasterChef Celebrity), Mariana Fabbiani (El diario de Mariana) y Georgina Barbarossa (A la Barbarossa).

Las grandes ausentes se podría decir que son Mirtha Legrand y Juana Viale. Sin embargo, quien tomó el guante y expresó su deseo de formar parte de la categoría fue Laurita Fernández, exconductora de Bienvenidos a ganar: “Es muy exigente conmigo Aptra, no les cumplo los estándares, yo me enfoco en trabajar, ser buena profesional”, dijo en Puro Show, luego de haber usado sus redes para agradecer irónicamente a la asociación presidida por Luis Ventura.

Moria Casán usó su programa para referirse al tema y se diferenció de Wanda Nara: “Salvo alguna por ahí, pero qué sé yo, igual está en el espectáculo. Estamos hablando de que no son mujeres que tienen un linaje detrás de su trayectoria. Todas estas personas hacemos programas diarios en vivo. La señora Nara hace un programa, pero grabado. El grabado tiene una gran diferencia. Falla algo, cortás, volvés a repetir. El vivo es lo que da, mi amor”. Algo similar había dicho el año pasado Pamela David, resaltando la labor de aquellas que llevan adelante un ciclo diario y sorteando la actualidad.

¿Debería Aptra para el año próximo desdoblar la terna y diferenciar entre programas en vivo y/o diarios? Como si esta sección no fuera lo suficientemente picante, Luis Ventura dejó entrever que podría haber un empate y tanto Moria como Georgina Barbarossa, distanciadas desde hace más de veinte años, se mostraron incómodas, pero abiertas a la posibilidad de subir juntas al escenario del Hilton a tomar su estatuilla en lo que podría ser una de las fotos de la noche.

Ellos no se quedan atrás

La polémica en la conducción no es tema excluyente de las mujeres… Darío Barassi (Ahora Caigo), Iván de Pineda (Pasapalabra), Guido Kaczka (Buenas Noches Familia), Santiago del Moro (Gran Hermano) y Nico Occhiato (La Voz Argentina) son los nominados, pero el ruido no vino por ellos sino por los que no están.

Aptra se "olvidó" de Pergolini en la categoría mejor conductor

Mario Pergolini regresó el año pasado con su ciclo de humor y entrevistas Otro día perdido, aportando figuras y ese aire que tanto estaba faltando en la televisión. Sin embargo, y para asombro de muchos, Aptra no lo vi así y el ex CQC no está nominado como conductor. Esa “no mención” queda más en evidencia con la cantidad de nominaciones que sí tiene su programa: big show, producción integral, dirección en no ficción y humor para Agustín Rada Aristarán y Laila Roth. Tal vez tenga que ver con las críticas reiteradas que el conductor hizo a los premios desde hace años.

Otro ausente es Marley (sí está nominado su ciclo Por el mundo) y quien lo hizo ver fue su amiga Florencia Peña, que además destapó las diferencias entre Wiebe y Del Moro y como si fuera poco, sus dichos desencadenaron una fuerte pelea con Luis Ventura, que tuvo palabras poco felices para con la actriz.

Florencia Peña, indignada con Aptra porque no nominaron a su amigo como mejor conductor

“Nominaron hasta al portero y por lo menos lo podrían haber nominado a Marley. El Martín Fierro dejó de tener esa épica... Perdió la credibilidad”, dijo Peña en A la tarde y luego fue contra el anfitrión de Gran Hermano: “Santiago no lo trata muy bien a Marley… no le da bola cuando están en vivo". El presidente de Aptra, presente en el programa, no tuvo mejor idea que defender a la entidad atacando con munición pesada a la actriz y trayendo a escena un doloroso tema para ella: “Que siga haciendo videos porno".

Por supuesto que Peña no se lo dejó pasar y ya en tono mucho más serio y fuera de las banalidades que puede haber a la hora de hablar de los premios, respondió: “Ahora, lo de Ventura no se lo pueden dejar pasar. Lo que dijo es una falta de respeto absoluta. Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas (...). Ese video a mí me dio muchísimo dolor y fue algo muy duro para mí, exponiendo mi intimidad, y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer videos porno me parece una falta de respeto y no me lo merezco".

Mirtha todoterreno

A días de reponerse de una bronquitis y de haber vuelto a su programa, Mirtha Legrand estará presente en los Martín Fierro. Es que aunque no está nominada como conductora, sí está mencionada en la terna Labor periodística femenina junto con Carolina Amoroso (Telenoche) y Soledad Larghi (América Noticias), mención que para muchos fue sorpresiva.

“Es polémico”, dijo Nazarena Di Serio, panelista de Moria, pero la diva defendió su participación en esta terna de Aptra argumentando que La noche de Mirtha es un programa “realmente muy periodístico”, ,

Espectáculos vs. espectáculos

Rodrigo Lussich calificó a los Martín Fierro de “causa perdida” y sumó en diálogo con Puro Show: “Vamos a pedir justicia por algo que no va a tener justicia nunca, porque es la decisión de cuarenta señores y señoras que votan por amistades, por gente que no bancan, no es un premio a la excelencia, es un programa de televisión”. A su vez, dijo que no le sorprendió que Intrusos no estuviera nominado, aunque le cayó muy mal que estuvieran casi todos los programas de América menos ellos.

Lo cierto es que la categoría Programa de espectáculos no está (tal vez la ausencia se deba a que los mismos periodistas de Apra son los que hacen dichos ciclos y no estaría bien votarse a sí mismos). Sin embargo, LAM, SQP y Los profesionales, es decir, entregas similares a las de Lussich y Adrián Pallares, están nominados en la categoría Interés General, compitiendo con Almorzando con Juana, El diario de Mariana y Lape Club Social. Alejandro Guatti está nominado como Cronista en representación de Intrusos, categoría que comparte con Cecilia Insigna (Arriba Argentinos), Martín Salwe (Lape Club Social) y Daniel Roggiano (Buen Telefe, Telefe Noticias).

¿Big show?

La categoría Big Show es una de las más nuevas; se creó en 2022. Ese año la ganó La Voz Argentina al igual que al año siguiente; luego le siguió Got Talent y el año pasado fue para Bake Off Famosos. En ella han estado nominados programas como ShowMatch, Trato hecho, Canta Conmigo Ahora y MasterChef. Todos ciclos con gran cantidad de integrantes delante y detrás de cámara, estudios amplios y despliegue acorde. Este año, la terna está integrada por La Voz Argentina, Otro día Perdido y Medianoche con Jey. La elección del último, emitido por elnueve, generó polémica y las redes cuestionaron que el programa de entrevistas esté a la altura de un big show como bien podrían estarlo sus competidores u otros programas que están en la terna reality como Gran Hermano o MasterChef.

A todo esto, Marina Calabró se sumó a las críticas haciendo referencia a las cuestiones legales que tuvo Juan Martín Rago —tal es el verdadero nombre de Jey Mammon— en su momento: “Me sorprende que después de todo el escándalo y de que quedara sobreseído por prescripción, por la acusación de Lucas Benvenuto… Ustedes dirán: una cosa es el laburo, pero no deja de sorprenderme que no genere como una predisposición no afín. Esto lo eligen los miembros de Aptra”.

Un lugar para la ficción

En los últimos años, la ficción está ausente de los canales de aire y solamente dice presente cuando las señales emiten algunas producciones nacidas en otras plataformas; con lo cual poder armar una terna con lo que se vio en pantalla se convierte en una tarea muy complicada para Aptra. Este año las nominadas son: AMIA, la serie, La Voz Ausente y Tafí Viejo. Como dijimos, en la categoría se incluyen trabajos que no se estrenaron originalmente en televisión abierta, pero que sí tuvieron su paso por allí. En este sentido, podría tomarse a El encargado, creada por Disney y emitida por eltrece durante el año pasado, como una de las grandes ausentes.

Sin embargo, la pregunta central es si ante la falta de ficciones originales de la TV abierta deberían seguir manteniéndose las categorías relacionadas a ellas, sobre todo teniendo en cuenta que se creó el Martín Fierro de Cine y Series, en donde los actores pueden seguir teniendo su espacio y reconocimiento de la mano de Apra.