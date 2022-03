Masterchef Celebrity: una sofisticada torta dejó afuera a Joaquín Levinton

Llegó un nuevo domingo, y eso en Masterchef Celebrity significa una gala de eliminación. Como es habitual, la semana termina con varios jugadores del reality ante la posibilidad de quedar expulsados, y esta vez, quienes debieron enfrentar una dura prueba fueron Mica Viciconte, Malena Guinzburg, Catherine Fulop, Denise Dumas y Joaquín Levinton.

Luego de saludar a los jugadores, Santiago del Moro le dio la palabra a los especialistas, para que expliquen la consigna de la velada. En el centro del estudio, una campana sobre la mesa principal, se convertía en eje de todo tipo de especulación de parte de los participantes. Y luego de arriesgar qué podía esconderse allí, Damián Betular expresó: “Hoy vamos a tener un invitado muy especial, pero no lo vamos a poder ver. Pero deseo sinceramente de corazón, que los acompañe toda la noche”. A continuación, Donato de Santis agregó: “Damián se refiere al Santo Patrono de los panaderos y pasteleros”, y luego Germán Martitegui concluyó: “¿Y por qué nombramos y honramos a este santo? Porque el plato que van a tener que replicar, fue hecho en su honor”.

Hechas la introducción al reto de la noche, el jurado levantó la campana, en donde se ocultaba una tentadora torta Saint Honoré. En ese momento, los especialistas les indicaron a los participantes que iban a tener que replicar esa preparación, que contaba con una base hojaldrada, profiteroles, caramelo y crema chiboust entre sus ingredientes. Con mirada de preocupación, y tomando nota del aspecto del complejo pastel, todos escucharon a Del Moro, quien les anunció que contarían con setenta minutos para replicar el plato.

Luego de pasar por el mercado, los participantes comenzaron con sus respectivas preparaciones, que tuvieron todo tipo de dificultades. Fulop no lograba estirar la masa como era debido, y debió socorrerla Donato. Denise Dumas sufrió muchísimo el momento de hacer los profiteroles, y Joaquín perdía el tiempo pesando y calculando cantidades. El denominador común, fue que al momento de manipular el caramelo, todos se quemaban las manos.

Al momento de la devolución, Denise Dumas se mostró muy confiada y presentó una torta de un aspecto que le gustó al jurado. “Me fue muy bien, no pensé que iba a hacer tantas cosas juntas” aseguró la actriz y conductora, mientras observaba a los especialistas degustar el plato. Pero al probarlo, ellos notaron que el hojaldre estaba crudo, y Martitegui sentenció: “El caramelo tiene rico sabor pero la base no está terminada de cocinar”.

Cathy Fulop atravesó varios problemas en su preparación, pero llevó una torta que interesó a los especialistas. “Siento que no me salió nada, y no tengo mano para esto de mezclar dos cremas”, comentó la participante. En la devolución, Martitegui consideró: “Nunca te vi sufrir tanto como hoy. Yo acá veo como una crema pastelera medio espesa, pero no veo el merengue italiano. Casi que visualmente está mejor que de sabor. Pero da casi como una factura, el Saint Honoré no está ni cerca”. Malena Guinzburg tampoco le fue demasiado bien, y Betular le preguntó: “¿Pero el hojaldre lo pusiste en el horno?”. Luego de probar el plato, Donato opinó: “Acá hay bastantes cosas mal. La cocción, la chiboust no está bien lograda, y tuviste muchísima dificultades. Te felicito por haber por lo menos entregado el plato”.

Joaquin Levinton y Malena Guinzburg quedaron en la cuerda floja Bernardino Avila

Mica Viciconte, que también sufrió mucho la preparación, tuvo el mismo problema que sus compañeros, que Martitegui señaló así: “El hojaldre está crudo, la textura de los profiteroles por fuera está bien, pero tuviste un poquito de problemas con el caramelo, que está pasado de sabor”. En último lugar, Levinton llevó una torta que despertó risas porque tenía aspecto de pizzeta, y sobre la que Betular sentenció: “El hojaldre no tiene forma, los profiteroles tampoco, solo hay un dejo de la crema que por ahí milagrosamente uniste bien”.

Finalmente a la hora de los anuncios, Denise y Mica fueron destacadas como las mejores, mientras que Levinton quedó afuera del certamen.